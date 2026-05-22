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Futbol

Efraín Juárez elogia actuación de Keylor Navas en la Final: 'El mejor de la historia'

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT
Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT
Rafael Trujillo 23:58 - 21 mayo 2026
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El entrenador de Pumas elogió las atajadas del portero costarricense

Pumas sobrevivió a su visita al Estadio Ciudad de los Deportes y ahora, con el marcador sin goles, Club Universidad buscará llevarse la victoria y el campeonato en su casa y frente a su gente. Los universitarios lograron mantener su portería en ceros en gran parte por las actuaciones de su portero Keylor Navas.

El portero costarricense fue clave para que Cruz Azul no pudiera llevarse la ventaja al partido de Vuelta en Ciudad Universitaria. Navas sacó al menos tres jugadas importantes llevándose el reconocimiento tanto de la Liga MX como de su entrenador técnico, Efraín Juárez.

Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT
Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT

Los elogios de Efraín Juárez

Tras el partido, el portero de Pumas fue reconocido con el premio al mejor futbolista del partido, además, Efraín Juárez elogió no sólo su desempeño en el partido de esta noche, sino que de toda su trayectoria asegurando que es 'el mejor portero de la historia del continente'.

Durante la conferencia de prensa tras el encuentro, el DT universitario confesó que su planteamiento era defensivo pues, sabe que la Máquina es un gran equipo que los forzaría a mostrar un gran nivel pero afortunadamente para ellos, Keylor aportaría su parte.

"Lo sabíamos, a ver, con equipos de esta calidad siempre te van a generar, es una realidad, y por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente. Entonces nada, me voy tranquilo, hay que recuperar, tenemos dos días para preparar el partido y el domingo a las 7 de la noche salir con todo".

Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT
Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT

Ahora Pumas espera que Keylor Navas pueda salir con un nivel similar o incluso mejor al demostrado en el partido de Ida para así poder levantar el octavo título de Liga en la historia del equipo y mejor aún que sea frente a su afición.

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