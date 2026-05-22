Pumas acaricia el título tras otra “milagrosa” salvación; Cruz Azul deja escapar ventaja en la final

El campeón del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá que definirse en el Estadio Olímpico Universitario. La Final de Ida entre Cruz Azul y Club Universidad terminó empatada 0-0 en un partido cerrado, intenso y con pocas oportunidades claras, dejando toda la presión para la Vuelta donde los universitarios buscarán romper una sequía de 15 años sin levantar el título de liga ante su propia afición.

El encuentro de Ida estuvo marcado por la tensión y el nerviosismo de una Final. Cruz Azul tuvo el dominio especialmente en el arranque del segundo tiempo, donde Carlos Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que terminó estrellándose en el poste derecho defendido por Keylor Navas, una jugada que volvió a mantener con vida a Pumas en esta Liguilla.

Y es que el conjunto universitario parece vivir un torneo lleno de señales favorables y momentos que muchos ya califican como “la suerte del campeón”. A lo largo de la fase final, Pumas ha sobrevivido en situaciones límite que terminaron inclinándose a su favor de manera dramática.

CRUZ AZUL VS PUMAS | MEXSPORT

Otras jugadas 'con suerte'

En los cuartos de final ante América, los auriazules estuvieron al borde de la eliminación cuando Henry Martín tuvo un penal en los últimos minutos que podía cambiar la serie. Sin embargo, el delantero americanista falló desde los once pasos y esa acción terminó significando el pase de Pumas a las Semifinales.

Ya en la siguiente ronda frente a Pachuca, nuevamente el equipo felino encontró una vida extra en los minutos finales. Salomón Rondón quedó completamente solo frente al arco en una jugada clara para eliminar a los universitarios, pero el atacante venezolano mandó el balón por encima de la portería de Keylor Navas, dejando escapar la clasificación tuza.

Henry Martín, en el fallo ante Pumas | IMAGO7

Ahora, en la gran final, la historia volvió a repetirse. El disparo al poste de Carlos Rodríguez mantuvo intacto el empate y permitió que Pumas llegue con vida a Ciudad Universitaria, donde tendrá la oportunidad de coronarse frente a su gente después de década y media de espera.

Por su parte, Cruz Azul dejó escapar una oportunidad importante en la ida. No logró romper el orden defensivo universitario ni vencer a un Keylor Navas que sigue siendo pieza fundamental para los auriazules.

La vuelta promete un ambiente espectacular en el Olímpico Universitario, con dos equipos que llegan obligados a todo o nada. Pumas intentará convertir su serie de salvaciones en un campeonato histórico, mientras que Cruz Azul buscará evitar que la narrativa de la fortuna universitaria termine por consumarse con un nuevo título felino.