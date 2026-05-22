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Familiares confirman muerte de Blanca Adriana Vázquez, mujer que acudió a clínica estética en Puebla

El cuerpo de la víctima fue localizado en una zanja en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:52 - 21 mayo 2026
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La mujer desapareció después de acudir a una clínica estética en Puebla

La búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel terminó de manera trágica este 21 de mayo de 2026, luego de que sus familiares confirmaran oficialmente su muerte tras acudir al proceso de identificación del cuerpo localizado en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por Florencio Ramos, esposo de la víctima, quien habló ante medios de comunicación afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

“Lamentablemente no fue lo que quisiéramos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso”, dijo Florencio ante los medios.
Autoridades confirmaron la identidad de Blanca Adriana mediante pruebas periciales./ X

El cuerpo de Blanca Adriana fue encontrado en una zanja ubicada en la Colonia Santiago, en Atltzayanca. Posteriormente, autoridades confirmaron mediante pruebas periciales realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses que los restos correspondían a la mujer desaparecida.

¿Qué pasó con Blanca Adriana tras acudir a una clínica en Puebla?

De acuerdo con reportes sobre el caso, Blanca Adriana desapareció después de acudir el pasado 18 de mayo a un consultorio identificado como Detox, ubicado sobre calzada Zavaleta 2511, en la ciudad de Puebla.

Según las versiones dadas a conocer, Blanca Adriana y su esposo acudieron inicialmente para solicitar informes sobre un procedimiento estético; sin embargo, presuntamente el personal del lugar los convenció de realizar la intervención ese mismo día.

El procedimiento consistía en una eliminación de grasa abdominal. Horas después, Florencio Ramos aseguró que personal de la clínica le pidió salir a comprar una faja, vendas y medicamentos mientras la intervención continuaba.

La víctima acudió al consultorio Detox, ubicado en calzada Zavaleta, en Puebla./ Captura de pantalla

La desaparición de Blanca Adriana tomó relevancia nacional luego de que familiares difundieran públicamente su búsqueda y se diera a conocer un video donde presuntamente aparecen personas subiendo a la víctima a un vehículo.

Fiscalía investiga el caso como feminicidio

Tras la identificación oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó que mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas relacionadas con el caso ni han informado sobre posibles órdenes de aprehensión contra responsables del establecimiento donde Blanca Adriana fue vista por última vez.

Las investigaciones continúan mientras autoridades buscan esclarecer lo ocurrido tras el procedimiento estético realizado en Puebla y determinar las responsabilidades correspondientes.

El cuerpo fue identificado oficialmente por familiares ante autoridades de Tlaxcala./ X: @narcoblogger
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