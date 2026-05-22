Keylor Navas promete que Pumas 'saldrá con todo' en el juego de Vuelta

Pumas cumplió con su cometido y salió con vida del Ciudad de los Deportes al empatar sin goles ante Cruz Azul en la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX. Ahora Club Universidad peleará por el campeonato en casa y frente a su gente, o al menos así lo prometió su capitán Keylor Navas.

Pumas sacó el empate

Cruz Azul fue amplió dominador del partido de Ida, la Máquina de hecho tuvo múltiples oportunidades para poner el marcador a su favor, sin embargo, tiros desviados, un Keylor Navas impasable y además un poste, mantuvieron el partido empatado.

Con este resultado, ambos clubes buscarán llevarse el resultado en Ciudad Universitaria para poder levantar el campeonato. Pumas espera que, frente a su gente, puedan tener ese empuje extra para poder superar a la Máquina.

CRUZ AZUL VS PUMAS | MEXSPORT

Keylor Navas promete salir con todo

Al término del partido, el capitán de los auriazules expresó su opinión con respecto al desempeño de su equipo en el partido de Ida. Según comentó el costarricense, Pumas salió con la mentalidad de mantener su portería en cero y sufrir, pero ahora buscarán salir con todo y ganar en su casa.

"Son un gran equipo, para nadie es un secreto, entonces sabíamos que nos iban a atacar, que iban a jugar bien. Entonces, se esperaba un partido así... (ahora) a recuperar, a descansar, a darle gracias a Dios por la vida y aprovechar en casa con nuestra afición", comentó el portero para TUDN.

Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT

Navas fue pieza clave para que Pumas lograra mantener el partido sin goles con al menos tres atajadas importantes, dos de ellas sobre Paradela y Palavecino que lo hicieron esforzarse al máximo. Sobre su actuación Keylor comentó, "Estamos bien, me siento bien físicamente... Todo eso me motiva a seguir y bueno, vamos a seguir con esa motivación".

'Vamos con todo'

Finalmente, Keylor Navas habló sobre el futuro planteamiento de Pumas para el partido de Vuelta. Según el futbolista centroamericano, el equipo buscará salir con su mejor nivel aunque sin descuidar su defensiva y así poder coronarse frente a su gente.

"Vamos con todo, yo creo que hay que ser serios, hay que respetar al rival. Estamos en nuestra casa con nuestra afición, esperamos a nuestra afición ahí a todo pulmón, como lo hacen siempre, y a salir a ganar el partido", finalizó el porteo.