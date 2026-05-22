Corinthians asegura 1er sitio de grupo en Copa Libertadores y elimina a Peñarol

Corinthians rescató el jueves un empate 1-1 en su visita a Peñarol, que le permitió certificar el primer puesto en el Grupo E de la Copa Libertadores tras la disputa de la quinta fecha del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Zakaria Labyad le dio el empate al Timao

Un gol del marroquí Zakaria Labyad a los 63 minutos igualó el tanto que había anotado Maximiliano Olivera a los 19 para los locales.

Zakaria Labyad anotándole a Peñarol | AP

El conjunto brasileño extendió su invicto en la zona que lidera con 11 puntos, por delante de Platense, que suma siete, y Santa Fe, que tiene cinco. Peñarol quedó en la cola con tres unidades y sin opciones de avanzar.

En el estadio Campeón del Siglo, de Montevideo, Peñarol, cinco veces monarca del certamen, salió con la necesidad de obtener un triunfo para evitar la eliminación y se adelantó con un cabezazo de Olivera a la salida de un saque de esquina lanzado por Jesús Trindade.

Tras el tanto encajado, Corinthians dominó la posesión y tomó el control del encuentro a pesar de haber reservado a varios titulares una fecha después de lograr el pase a octavos de final.

Jugadores de Peñarol y Corinthians buscando la victoria | AP

Peñarol quedó eliminado de la Libertadores

El Timao, que ganó su único título en 2012, logró el empate cuando Labyad aprovechó en el área pequeña un rebote del arquero Washington Aguerre luego de un tiro de Pedro Raúl.

A falta de la última jornada que se realizará la próxima semana, ya han avanzado a la siguiente fase el actual campeón Flamengo, Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Liga de Quito y Cerro Porteño.

Después de la pausa por el Mundial, la Libertadores se reanudará con el inicio de las etapas eliminatorias a mediados de agosto.