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Empelotados

¡A ritmo de pop punk! Blu y Cruzazulito arman la fiesta en la Final del Clausura 2026

Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT
Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 23:20 - 21 mayo 2026
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Las mascotas oficiales de La Máquina sorprendieron a la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes

El partido de ida de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas dejó las emociones a flor de piel, no solo en la cancha, sino también en el entretenimiento del medio tiempo. En un encuentro disputado que terminó con un empate sin goles (0-0), las mascotas oficiales del conjunto cementero, Blu y Cruzazulito, se convirtieron en las auténticas protagonistas de la noche al armar una coreografía improvisada que encendió las tribunas.

Un medio tiempo al estilo madrileño

Desde hace varios torneos, la directiva de Cruz Azul ha implementado la tradición de invitar a bandas, artistas o DJ de renombre para ofrecer un espectáculo musical durante el descanso de sus partidos más relevantes. En esta ocasión, para el primer capítulo de la serie por el título, el grupo invitado fue LA LA LOVE YOU, una de las agrupaciones españolas más populares del momento.

Mosaico de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT
Mosaico de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT

Originarios de Parla, Madrid, el grupo de música pop punk e indie rock está integrado por Roberto Amor (voz y guitarra), David Merino (voz y guitarra), Mía Berlín (coros y bajo) y Oscar Hoyos (batería). Con una trayectoria que incluye tres discos de estudio: Umm... Qué rico! (2008), La La Love You (2013) y Blockbuster (2023), la banda saltó a la escena internacional gracias a sencillos como «El fin del mundo» (2019), melodía que alcanzó el triple Disco de Platino.

Blu y Cruzazulito se roban el espectáculo

Fue justamente durante la interpretación de sus éxitos más energéticos cuando Blu y Cruzazulito decidieron saltar al terreno de juego, no solo para animar, sino para unirse por completo al ritmo de la música. Ambas mascotas comenzaron a bailar de forma coordinada frente a la cabecera local, desatando las palmas y los vítores de los seguidores celestes que llenaron el inmueble.

Mosaico de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT
Mosaico de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los asistentes compartieron videos del baile, destacando la sintonía entre la propuesta pop punk de los españoles y la energía de los personajes oficiales del club.

Pese a que el marcador no se movió durante los 90 minutos reglamentarios, dejando la definición del campeonato de la Liga MX completamente abierta para el juego de vuelta, el espectáculo musical y el carisma de las mascotas locales aseguraron que el medio tiempo fuera uno de los momentos más comentados de la jornada deportiva.

Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT
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