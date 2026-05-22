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Futbol

¡Todo se define en CU! Cruz Azul y Pumas empatan sin goles en la Final de Ida

Amaury García jalando a Juninho en la final de Ida del Clausura | MEXSPORT
Amaury García jalando a Juninho en la final de Ida del Clausura | MEXSPORT
Rafael Trujillo 22:07 - 21 mayo 2026
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Cruz Azul no supo aprovechar las ocasiones de gol y todo se definirá en la Vuelta

Cruz Azul no supo descifrar la defensa de Club Universidad y todo se deberá definir en el partido de Vuelta en Ciudad Universitaria. Con tres grandes atajadas de Keylor Navas y un poste, los universitarios lograron mantener el cero para buscar la victoria y el campeonato en casa.

Cruz Azul controló el partido de principio a fin pero no supieron reflejar ese dominio en el marcador. Pumas por su parte, logró el cometido de mantener su portería en cero, aunque también tuvieron un par de ocasiones para abrir el marcador.

Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT
Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT

La Máquina demostró no solo su localía sino que también su superioridad en cuanto a plantillas desde los primeros minutos del partido. Con presiones altas y un buen manejo de balón, lograron instalarse constantemente cerca de la portería de Keylor Navas.

Desafortunadamente para los celestes, sus acciones fueron detenidas tanto por el portero costarricense, como por la defensa felina terminando el medio tiempo con un cero cero.

CRUZ AZUL VS PUMAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS PUMAS | MEXSPORT

La polémica se hizo presente

Cómo todos los partidos de la Liga MX, la polémica arbitral no faltó. Desde los primeros minutos el árbitro tuvo que intervenir luego de un choque entre Rubén Duarte y José Paradela donde los cementeros pedían una posible roja sobre el defensor auriazul, esto debido a que terminó contactando al argentino en el muslo, sin embargo, el silbante y el VAR decidieron no intervenir.

Además, previo al medio tiempo, los reflectores pasaron a un posible penal sobre Charly Rodríguez. En un inicio, el silbante sancionó la pena máxima, sin embargo, tras una revisión en el VAR, fue anulado por un fuera de lugar del propio capitán celeste. La polémica aumento pues el balón le llegó a Charly tras un rebote de un jugador de Pumas.

Jugadores de Cruz Azul y Pumas en un encontronazo | MEXPSORT

Pumas estuvo cerca del gol

Cruz Azul mantuvo su domino durante la segunda parte, sin embargo, en dos buenas descolgadas, Pumas tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador. Primero Uriel Antuna logró llegar al área y sacó un remate, pero este se estrelló en el rosto de Kevin Mier.

Ya en los minutos finales, Robert Morales logró entrar al área y sacó un gran remate en dirección al arco. Desafortunadamente para el paraguayo, el balón se estrelló en el travesaño y termino saliendo manteniendo el partido en ceros.

Robert Morales estuvo cerca de marcar gol ante Cruz Azul | MEXSPORT
Robert Morales estuvo cerca de marcar gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

Todo se define en la Vuelta

Con este marcador tanto Pumas como Cruz Azul deberán salir a buscar la victoria el domingo por la noche en el Estadio Universitario, inmueble donde ambos equipos fueron locales hace solo seis meses.

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