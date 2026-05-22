¡Insólito! Sobrecupo en zona de prensa durante la Final entre Cruz Azul y Pumas

La Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas dejó una imagen increíble en el Estadio Ciudad de los Deportes: hubo sobrecupo hasta en las zonas de prensa.

Luego de toda la polémica generada por los altos precios de los boletos, ahora han salido videos de la sobreventa de lugares dentro del inmueble, afectando incluso a periodistas acreditados para la cobertura del encuentro.

Amaury García jalando a Juninho en la final de Ida del Clausura | MEXSPORT

Aficionados terminaron entre la prensa

Reporteros de RÉCORD revelaron que varios medios tuvieron que ser reubicados debido a que el palco ya estaba lleno y algunos espacios destinados normalmente para prensa fueron vendidos.

Nos mandaron a esta zona porque se llenó el palco; hay algunos aficionados acá entre toda la prensa

Además, explicaron que algunos periodistas con acceso al palco de transmisión tuvieron que abandonar su lugar por falta de espacio.

Esta zona es para la prensa con pulsera café; yo traigo una pulsera azul que me dejaba estar en el palco de transmisión, pero varios nos tuvimos que mover

Pelea entre jugadores de Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT

La sobreventa vuelve a generar polémica

Incluso, personal de seguridad explicó que áreas cercanas al palco de transmisión que normalmente son utilizadas por medios de comunicación fueron habilitadas para venta al público debido a la enorme demanda para la Final.

A un costado del palco de transmisión hay ocasiones que dejan estar a la prensa, pero nos comentaron en seguridad que ahora sí vendieron ahí y por eso ya estaba lleno

La situación provocó críticas hacia la organización celeste para el del evento y aumentó todavía más la conversación alrededor de los problemas logísticos durante la Final del futbol mexicano.