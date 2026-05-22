Dallas Cowboys: los 5 partidos imperdibles de los Vaqueros en 2026

Listos para una nueva temporada. La semana pasada los Dallas Cowboys conocieron oficialmente su calendario para la próxima temporada. Con partidos en horarios estelares e incluso uno fuera de Estados Unidos, el equipo deberá sobreponerse a múltiples adversidades si es que quiere regresar a la postemporada.

El año pasado los Vaqueros tuvieron una temporada más que decepcionante al terminar con un récord de 7-9-1 y quedando fuera de los Playoffs. Ahora, con importantes mejoras en su roster, el equipo deberá pelear en partidos más que difíciles para poder revertir su situación.

A continuación, te presentamos los cinco partidos imperdibles del equipo texano de la próxima temporada.

Brandon Aubrey, jugador de Dallas Cowboys | AP

5. Seattle Seahawks Semana 13

Pese a que los Cowboys no tiene una gran rivalidad ante los Seahawks, el duelo de semana 13 será una prueba de fuego para el equipo pues, se medirá al campeón defensor del Super Bowl. Un triunfo ante el equipo del estado de Washington podría demostrar que están listos para pelear por la postemporada.

Un triunfo en el Monday Night Football de la Semana 13 también vendría bien para los Cowboys debido a que en la Semana 14 tendrán su descanso y un buen resultado en este partido podría encaminarlos de la mejor manera para la recta final de la temporada.

Los Seahawks festejan en el Levi's Stadium I AP

4. San Francisco 49ers Semana 10

Una de las mejores rivalidades en la NFL volverá a darse en la temporada. Los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, dos de los equipos más ganadores de la liga se verán las caras en la Semana 10 en lo que será su sexto enfrentamiento entre ambos equipos desde 2020.

Hasta ahora, los Niners vienen con una racha importante de cuatro triunfos al hilo ante Dallas por lo que los Vaqueros buscarán en este 2026 romper la mala racha ante el equipo de la bahía.

San Francisco 49ers venció a los Dallas Cowboys | AP

3. Philadelphia Eagles Semana 12 (Thanksgiving)

Dallas ya sabía que se mediría dos veces en la temporada a su rival de división los Filadelfia Eagles. El primer partido será muy desatacado al ser un Lunes por la Noche en la Semana 7, pero es el juego de en casa de los Cowboys el que se lleva los reflectores.

Por primera vez en la historia, los Dallas Cowboys y los Eagles se verán las caras en un partido del Día de Acción de Gracias. Pese a que los Vaqueros juegan todos los años, la liga nunca había designado al rivalidad de la NFC Este para este juego hasta ahora.

El juego de Semana 13 no sólo será destaca por ser en el día festivo de Estados Unidos, sino que también puede definir el liderato de la división. Una victoria, para cualquiera de los dos equipos, podría significar una ventaja importante.

Eagles vence a Cowboys

2. Green Bay Packers Semana 6

Los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers nos regalaron uno de los mejores partidos de la temporada pasada con un 40-40 que concluyo en tiempo extra. Ahora se verán las caras nuevamente esta vez en la Semana 6.

Pese a que todo parece indicar que Micah Parsons no estará listo para dicho partido, el pasado reciente entre amabas franquicias relacionando al intercambio realizado la temporada pasada. Especialmente con varios jugadores de Dallas llegando gracias a ese cambio.

Packers humilló a Cowboys | AP

1. Baltimore Ravens Semana 3

Los Cowboys dejarán Estados Unidos por primera vez desde 2014 para participar en la NFL International Series y será contra un rival que siempre se la ha complicado. El equipo de la Estrella Solitaria viajará hasta Río de Janeiro para medirse ante los Baltimore Ravens en la Semana 3 de la temporada.

Desde que Baltimore llegó a la NFL se ha medido a Dallas en siete ocasiones y hasta el momento suma una marca de seis triunfos por sólo una derrota. Es por esto que, fuera de Estados Unidos, Dallas buscará un triunfo para reducir la mala racha ante los de Maryland, así como demostrar que son capaces de pelear con los candidatos al título.