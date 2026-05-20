John Harbaugh promete 'aplastar a Dallas' en su primera temporada con los Giants

Los equipos de la NFL ya empiezan a prepararse de cara a la nueva temporada en la que buscarán pelear por el Super Bowl. Entre estos equipos están los New York Giants, quienes estrenarán entrenador en John Harbaugh.

El entrenador en jefe llegó esta temporada tras haber sido despedido de los Baltimore Ravens luego de no poder clasificarlos a la postemporada. Con este movimiento, el equipo de Maryland puso fin a una unión de casi dos décadas.

Quienes aprovecharon el movimiento fueron los Giants pues, Brian Daboll fue despedido a media temporada. Con esto los Giants decidieron contratar a uno de los hermanos Harbaugh para convertirlo en el séptimo entrenador en jefe del equipo en la última década.

John Harbaugh | AP

Los Giants buscan la mejora

El futuro de los Giants con John Harbaugh parece prometedor debido a la buena defensiva del equipo comandada por Brian Burns, Abdul Carter,Kayvon Thibodeaux y el recién llegado Arvell Reese. Además, con Jaxson Dart y Malik Nabers en la ofensivas esperan que puedan competir en su división.

Los fanáticos del equipo esperan que, el experimentado entrenador junto con estos jugadores importantes, sean capaces de pelear por ganar el Este de la Nacional por primera vez desde 2011, sin embargo, parece que sus objetivos están enfocados completamente en Dallas.

Arvell Reese llegando a los New York Giants | AP

El mensaje para Dallas

El lunes por la noche, los Giants celebraron su tradicional reunión anual con los jugadores. Durante esta reunión, el entrenador en jefe fue cuestionado sobre la rivalidad con los Eagles y Cowboys, específicamente recordando que "muchas veces nos dan una paliza", es por ello que le preguntaron "¿Qué tan seguro está, entrenador, de que esta temporada ganaremos los partidos contra Dallas, los Eagles y los Commanders?".

Harbaugh contestó de manera contundente que "si el entrenamiento de mañana sale como debe ser, será un paso más en la dirección de ser un equipo de futbol americano lo suficientemente bueno como para darle una paliza a los Cowboys".

John Harbaugh | AP

Cabe destacar que, en la última década los Giants rara vez han podido 'darle una paliza a los Cowboys' pues sólo han ganado cuatro partidos de los últimos 20 partidos y uno de ellos fue en el último juego de la temporada pasada cuando Dallas salió a la segunda mitad con todos sus suplentes.