VIDEO: motociclista saca arma y dispara mientras avanza sobre Paseo de la Reforma

Un motociclista provocó alarma en la Ciudad de México luego de ser grabado realizando disparos al aire mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. El video comenzó a difundirse en redes sociales y rápidamente generó preocupación entre usuarios por el riesgo que representó para peatones y automovilistas.

De acuerdo con las imágenes viralizadas, el sujeto viajaba acompañado de una mujer a bordo de una motocicleta sin placas cuando sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones mientras avanzaba entre vehículos.

La escena quedó grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales por el riesgo para peatones y automovilistas. /. RS

¿Dónde ocurrió el incidente del motociclista armado en Reforma?

Los hechos ocurrieron sobre Paseo de la Reforma, frente a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

En el video se observa cómo el conductor manipula el arma con una sola mano mientras continúa conduciendo la motocicleta. Tras los disparos, acelera y se retira del lugar junto con su acompañante.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han confirmado detenciones relacionadas con este caso.

SSC investiga los disparos captados en video

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya investiga lo ocurrido luego de que el material comenzara a circular en plataformas digitales.

El motociclista huyó del lugar luego de realizar varios disparos mientras conducía por Reforma. / RS

¿Qué sanción hay por disparar al aire en CDMX?

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, realizar disparos injustificados con arma de fuego puede derivar en penas de prisión y sanciones penales, además del aseguramiento del arma utilizada.

Especialistas en seguridad han advertido que las llamadas “balas perdidas” representan un riesgo grave, ya que los proyectiles pueden causar lesiones severas e incluso la muerte al descender.

Las autoridades recomiendan reportar cualquier detonación o situación de riesgo a través del número de emergencia 911 o mediante herramientas oficiales de auxilio ciudadano en la CDMX.

El hombre accionó un arma de fuego mientras avanzaba entre vehículos en una de las vialidades más transitadas de la CDMX. / RS