VIDEO: Policías entran a la FES Acatlán para detener a un borracho y estudiantes reclaman

Momentos de tensión, gritos y empujones se vivieron dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán luego de que elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan ingresaran al plantel para perseguir y detener a un hombre presuntamente alcoholizado que manejaba una camioneta.

Sí, lo que parecía un simple accidente vial terminó convirtiéndose en una escena digna de serie policiaca universitaria… pero con estudiantes defendiendo la autonomía de la UNAM a todo pulmón.

La situación rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a los videos que muestran a policías sometiendo a un hombre sobre los escalones del edificio A3, mientras alumnos y personal de la facultad confrontaban a los oficiales entre reclamos y forcejeos.

Policía de Naucalpan entraron a la FES Acatlán tras una hombre presuntamente armado y alcoholizado / Especial

¿Qué pasó dentro de la FES Acatlán?

De acuerdo con la versión oficial de la FES Acatlán, todo comenzó afuera de las instalaciones tras un percance vehicular. Según explicó la facultad mediante un comunicado, una camioneta conducida por una persona en estado de ebriedad ingresó al estacionamiento del plantel mientras era perseguida por elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan a bordo de motocicletas.

“Derivado de un percance vehicular ocurrido afuera de la facultad, una camioneta conducida por una persona en estado de ebriedad ingresó al estacionamiento. El vehículo era perseguido por dos motocicletas de seguridad pública, cuyos elementos también ingresaron a las instalaciones para detener al conductor”, informó la institución.

La universidad aseguró que, al percatarse de la situación, personal de vigilancia institucional pidió a los policías retirarse del campus.

Trabajadores de la casa de estudio no permitieron que la policía se llevara al detenido / Especial

Videos muestran tensión y forcejeos

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que los policías someten al hombre en el suelo y le colocan esposas frente a decenas de estudiantes sorprendidos. En los videos también se observa cómo algunos alumnos, trabajadores y presuntamente profesores encararon a los uniformados para intentar impedir la detención.

La tensión aumentó cuando comenzaron los empujones entre civiles y policías. Incluso, en una de las grabaciones puede verse cómo un elemento policiaco termina aventando a una mujer vestida de rojo durante el altercado.

Momentos de tensión se vivieron por el enfrentamiento de policías y elementos de seguridad de la FES Acatlán / Especial

La FES niega disparos dentro del campus

Luego de que comenzaran a circular rumores sobre presuntas detonaciones de arma de fuego dentro de la facultad, la FES Acatlán salió a desmentir categóricamente esa versión.

“Desmentimos categóricamente versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior del plantel”, aclaró la institución y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Naucalpan asegura que no se violentó la autonomía

Por su parte, la alcaldía de Naucalpan defendió el actuar de la Guardia Municipal y aseguró que el ingreso de los oficiales se dio en medio de una persecución que terminó dentro de las instalaciones universitarias. La autoridad municipal sostuvo que el hombre perseguido presuntamente estaba armado y que los policías intentaban evitar una tragedia.

🚨 Policías ingresaron a la FES Acatlán para detener a un hombre presuntamente ebrio, tras un percance vial. La UNAM informó que el sujeto entró al estacionamiento perseguido por motociclistas de seguridad pública. pic.twitter.com/5eUiJD2hEa — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 20, 2026

“Esta persona ingresó armada a las instalaciones”, señaló el área de Comunicación Social del gobierno municipal.

Además, detallaron que todo comenzó tras un choque entre dos vehículos afuera de la facultad y que uno de los involucrados habría amenazado con un arma de fuego al otro conductor. Según la versión oficial, la víctima pidió apoyo a la Guardia Municipal y el presunto responsable huyó hacia el interior de la FES Acatlán, donde finalmente fue detenido.

El debate sobre la autonomía vuelve a encenderse

El incidente reavivó en redes sociales el debate sobre el ingreso de fuerzas policiacas a instalaciones universitarias de la UNAM, especialmente en contextos donde estudiantes consideran que la autonomía puede verse vulnerada.

Mientras algunos usuarios defendieron la intervención policial por tratarse de una persecución, otros cuestionaron que los oficiales ingresaran y realizaran una detención dentro del campus.