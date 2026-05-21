¿Doblete del Arsenal? Todos los equipos de la Premier han ganado la segunda final de Champions que disputan

Arsenal está de fiesta pero con la mente enfocada. Los Gunners hoy están celebrado haber ganado su primera Premier League en 22 años, sin embargo, no están conformes con este resultado debido a que en 10 días estarán buscando coronarse por primera vez en la Champions League.

El cuadro londinense está al borde de hacer historia pues, puede convertirse en el cuarto equipo inglés en ganar la Liga y la Champions League en la misma temporada detrás del Manchester United, Manchester City y Liverpool.

Afortunadamente, la historia está del lado de los Gunners ya que todos los equipos ingleses han logrado coronarse en la Champions League en la segunda final que disputan y esta, será justamente el segundo partido por el título del Arsenal.

Declan Rice y Gabriel en el partido de Arsenal contra Manchester City | AP

Arsenal regresa a la Final

Arsenal tardó 20 años pero finalmente logró regresar a una Final de Champions League. La primera y única vez que lo habían logrado hacer fue en la temporada 2005-06 comandados por el entrenador Arsène Wenger, y los futbolistas, Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Thierry Henry y Cesc Fábregas.

Desafortunadamente para los Gunners, se enfrentaron al Barcelona de Ronaldinho y terminaron perdiendo por marcador de 2-1. Ahora, ante Paris St. Germain, el campeón defensor del torneo, buscarán coronarse por primera vez.

Barcelona venció al Arsenal en la Final de Champions del 2006 | MEXSPORT

Los ingleses en su segunda Final

Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest, Chelsea y Manchester City, son los equipos ingleses han llegado a dos o más finales de Champions League disputadas. Aunque algunos de estos equipos lograron ser campeones desde su primera final, pero todos ellos también presumen de haber sido campeones en la segunda ocasión en la que llegaron.

El primer equipo inglés en llegar a dos finales del máximo torneo de europa fue Liverpool en la temporada 77/78 un año después de coronarse por primera vez. Los Reds volvieron a lograr la hazaña venciendo al Brujas. Dos años más tarde Nottingham Forest repitió la hazaña coronándose dos años al hilo con la segunda siendo ante el Hamburgo.

Trofeo de UEFA Champions League l AP

Manchester United también logró coronarse en su segunda Final. Al igual que Liverpool y Nottingham, los Red Devils se habían coronado en su primer partido por el título, y lograron repetir la hazaña en la segunda. En dicha ocasión, Manchester superó a Bayern Múnich en la temporada 1998-99.

Chelsea se unió a la lista en la campaña 2011-12. Los Blues cayeron en su primera Final perdiendo en penales ante Manchester United, sin embargo, cuatro temporadas más tarde, regresaron al partido por el campeonato y pudieron superar al Bayern Munich para levantar su primera Champions League.

Chelsea festeja tras convertirse en rey de Europa en 2011-12 | MEXSPORT

Finalmente llegó el Manchester City. Los citadinos llegaron a su primera final de Champions en la temporada 2020-21 pero cayeron por la mínima ante Chelsea. Sin embargo, dos años más tarde lograron superar al Inter de Milán y así conquistar su primer título europeo.