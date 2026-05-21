Efraín Juárez revela la clave del resurgir de Pumas: “Todo es un hábito”

Efraín Juárez reveló en exclusiva para RÉCORD cómo logró transformar la mentalidad de Pumas rumbo a la Final del Clausura 2026, asegurando que el cambio comenzó desde la pretemporada con una filosofía basada en la disciplina, la exigencia y los hábitos diarios.

El entrenador universitario confesó que, desde la Jornada 1, el equipo entendió que en cada partido se juega “el puesto”, razón por la cual la intensidad y concentración se manejan igual sin importar el rival.

Cada ocho días estamos jugando el puesto. Eres tan bueno como el fin de semana. El equipo entendió que todo esto es un hábito: cada entrenamiento al 100 por ciento y cada partido al 100

Juárez reveló que incluso durante los amistosos de pretemporada mantuvieron la misma exigencia que hoy aplican en una Final.

En pretemporada jugábamos contra un equipo de tercera división en Acapulco e hicimos exactamente lo mismo que hoy hacemos para una Final. Porque son hábitos

Efraín Juárez en el día de medios previo a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7

Efraín Juárez destaca el compromiso y la mentalidad del plantel

El estratega auriazul también aseguró que el respeto hacia cualquier rival ha sido parte fundamental del crecimiento del equipo durante el torneo.

El rival hace mucho y por eso hacemos exactamente lo mismo en una Final que en una Jornada 2 o una Jornada 9 contra Toluca

Además, Juárez habló sobre cómo logró recuperar la confianza y protagonismo de varios jugadores que anteriormente tenían poca participación en sus respectivos equipos.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca. l IMAGO7

“No puedo exigir algo que no doy”: la filosofía de Efraín Juárez en Pumas

El técnico universitario explicó que la clave para conectar con el grupo fue predicar con el ejemplo y demostrar compromiso total desde el cuerpo técnico.

Lo más importante es que te crean, pero basado en el ejemplo. Yo no puedo exigir algo que no doy

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT

Juárez también destacó nombres específicos que, bajo su gestión, lograron recuperar protagonismo dentro del equipo auriazul.

Hoy veo los casos de Alan Medina, Antuna, Jordan, Robert Morales e Iuninho, jugadores que en otros equipos no tenían la participación que requerían y hoy son protagonistas

Finalmente, el entrenador reconoció el trabajo de todo su cuerpo técnico y staff, asegurando que el éxito del equipo no es individual, sino resultado de un esfuerzo colectivo.

Mi cuerpo técnico trabaja igual que yo, día y noche. Eso nos ha dado para que hoy todos tengan un nivel óptimo