Efraín Juárez aclara polémica arbitral: “Yo nunca pedí cambiar al árbitro”

Efraín Juárez rompió el silencio sobre la polémica arbitral que rodeó a Pumas durante el partido ante Pachuca de la Liguilla y dejó claro que él nunca pidió cambiar árbitros, pese a toda la controversia generada en las últimas semanas ante América.

Durante una entrevista exclusiva para RÉCORD, el estratega universitario respondió a quienes compararon la situación de Pumas con recientes posturas de otros clubes, particularmente tras las discusiones alrededor del arbitraje de César Arturo Ramos y Luis Santander.

Juárez aseguró que cada institución tiene derecho de actuar como considere conveniente si cree que eso puede ayudarle deportivamente.

Efraín Juárez responde a Cruz Azul tras la polémica arbitral

El técnico auriazul afirmó que Cruz Azul tiene derecho de manifestarse como quiera respecto al arbitraje y aseguró que entiende perfectamente el contexto de la polémica, cuando Pumas había pedido un cambio de árbitro para su compromiso ante Pachuca.

Cruz Azul tiene el derecho de hacer lo que se les plazca y lo que se les cante. Si creen que con eso tienen más posibilidades, seguramente yo también lo hubiera hecho

Efraín Juárez festejando el paso de Pumas a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7

Además, Juárez señaló que alrededor del tema se ha intentado construir una narrativa equivocada sobre supuestas ventajas para Pumas.

Me parece correcto, basado en que quieren crear una polémica o armar una circunstancia, creyendo que sacamos ventaja nosotros de esa circunstancia

Efraín Juárez habló en el día de medios sobre sus declaraciones con el árbitro | IMAGO7

“Nosotros nunca pedimos cambiar árbitros”: Juárez

El entrenador universitario fue contundente al aclarar que ni él ni Pumas solicitaron específicamente remover árbitros, sino que únicamente buscaron justicia deportiva tras algunas jugadas polémicas.

Al señor Santander que no tivo la culpa en esa situación, para mí, se equivaca el cuerpo técnico de América. El doctor en decirles 'no hagan el cambio, hay un tipo aquí'

Nosotros nunca protestamos contra un árbitro. Protestamos la injusticia, desde el procedimiento mal hecho

Yo nunca dije: 'Cambieme el árbitro'

Santander estuvo involucrado en la Polémica en el América vs Pumas | MEXSPORT

Juárez explicó que muchas veces las discusiones arbitrales terminan desviándose hacia temas equivocados y recordó un caso ocurrido en Brasil con Neymar Jr. para ejemplificar su postura.

A veces aquí pasan cosas que en otros países se entienden de otra manera. Dos semanas después ocurrió algo similar y ahí te das cuenta quién está mal

El estratega también dejó claro que, desde su punto de vista, no cree que los árbitros actúen con mala intención, ya que considera que el error forma parte natural del futbol.

No creo que ningún árbitro haga algo de mala fe. Son humanos y todos nos equivocamos