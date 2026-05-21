Nathan Silva lanza ‘dardo’ a Cruz Azul antes de la Final: “Ellos rentaron nuestra casa porque no tienen estadio”

Nathan Silva encendió la previa de la Final del Clausura 2026 luego de lanzar una declaración sobre Cruz Azul y su situación con el estadio donde disputa sus partidos como local.

Durante conferencia de prensa, el defensor brasileño recordó que hace algunos torneos La Máquina utilizó Estadio Olímpico Universitario como sede y aseguró que entre ambas instituciones existe apoyo mutuo.

Nosotros les invitamos a CU; ellos rentaron nuestra casa. Entonces, con todo respeto, ellos no tienen estadio para jugar; entonces nosotros nos ayudamos

Las palabras del zaguero universitario rápidamente generaron reacciones entre aficionados de ambos equipos a pocos días de disputar la serie por el campeonato que arranca este jueves en la Ciudad de los Deportes.

Guillermo Martínez y Willer Ditta en el penal del partido de Pumas contra Cruz Azul | IMAGO 7

Nathan Silva minimiza las polémicas alrededor de la Final

El futbolista auriazul también habló sobre las acciones polémicas ocurridas durante el torneo pasado ante Cruz Azul, particularmente la jugada entre Coco Carrasquilla y Kevin Mier que generó conversación durante esa Liguilla.

Estamos muy tranquilos los futbolistas en relación a lo que ha pasado y pasó también con Coco y Mier. Coco intentó barrer la pelota e, infelizmente, por unas situaciones, se lesionó

Nathan Silva insistió en que dentro del plantel de Pumas están completamente enfocados en la Final y no en las polémicas externas.

Kevin Mier lesionado tras la entrada de Carrasquilla l IMAGO7

Pumas estudia a Cruz Azul rumbo al campeonato

El defensor brasileño reconoció la calidad de Cruz Azul y aseguró que el cuerpo técnico universitario ha trabajado en analizar el funcionamiento celeste durante todo el torneo.

Estamos muy enfocados en el partido. Será un gran partido delante de un gran rival. Los respetamos y estamos estudiando lo que hicieron en el torneo

Pumas y Cruz Azul disputarán una de las Finales más esperadas de los últimos años; el Clásico de la Obsesión es una serie que ya comenzó a calentarse desde temporadas pasadas y ahora en las conferencias de prensa previas al duelo por el título.