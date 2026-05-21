Atlético de San Luis elige a Diego Mejía como su nuevo entrenador

A falta de hacerse oficial Atlético de San Luis ya tomó una decisión sobre su banquillo y será Diego Mejía quien encabece el proyecto rojiblanco para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, confirmaron fuentes internas del equipo.

La directiva potosina logró cerrar el acuerdo con el entrenador mexicano, quien en los últimos días se mantenía entre las principales opciones para asumir el cargo y que actualmente dirige al Atlético Ottawa.

Tal como adelantamos este martes, Mejía competía directamente con un director técnico extranjero, pero finalmente el club se inclinó por un perfil que consideran cercano a la identidad y estructura del grupo.

Diego Mejía | IMAGO7

El campeonato conseguido con Atlético Ottawa terminó siendo clave para fortalecer la candidatura del estratega mexicano, además del conocimiento que tiene sobre la filosofía de trabajo de la organización.

En San Luis consideran que Diego Mejía puede darle continuidad al proyecto deportivo y aportar una nueva etapa al equipo rumbo al próximo torneo.

Diego Mejía en el juego vs América | MEXSPORT