¡A la Final! Washington vence a Pachuca y avanza al juego por el título de la W Champions Cup

La Final quedó definida. La W Champions Cup de la Concacaf ya conoce a los dos equipos que pelearán por el título internacional. América venció a Gotham, y poco después, Washington Spirit hizo lo propio ante Pachuca.

Con un gol en la recta final de Claudia Martínez, el conjunto estadounidense logró conseguir su boleto a la Final. Pese a que Pachuca fue mejor durante el partido, una buena descolgada y una mala marca de las Tuzas le permitió a la futbolista paraguaya poner en ventaja a su equipo.

Washington Spirit celebrando la anotación ante Pachuca en la W Champions Cup | MEXSPORT

Spirit tuvo pocas acciones de peligro pero en cada ocasión que encontró espacio puso a temblar a la defensa de Pachuca. Las Tuzas resistieron, pero al minuto 82, Martinez le ganó la espalda a Kelly Caicedo para definir ante la salida de Esthefanny Barreras. Aunque la portera logró detener el remate, el rebote salió en dirección a gol y la paraguaya sólo tuvo que empujar el balón.

Con esto, las estadounidenses mantuvieron el paso perfecto en el torneo de la Concacaf. El equipo no sólo ganó todos sus partidos de la Fase de Grupos, sino que también marcaron 16 tantos incluyendo el de hoy y todavía no reciben uno.

Charlyn Corral de Pachuca peleando el balón ante Washington Spirit | MEXSPORT

Los postes fueron factor

Las ocasiones de gol fueron mas que escasas, sin embargo, cuando ambos equipos lograron llegar al fondo de la cancha fueron los postes los que evitaron el cambio en el marcador. Primero, a los tres minutos tras un cabezazo de Kelly Caicedo, el poste evitó la caída del equipo visitante.

Previo al final del primer tiempo, el poste fue una vez más factor, esta vez a favor de las Tuzas. Tras una descolgada a velocidad, Trinity Rodman encontró espacio y sacó un disparo, sin embargo, su remate terminó pegando en el palo.

Pachuca y Washington Spirit en Semifinales de la W Champions Cup | MEXPSORT

Pachuca se despide de la temporada

Las Tuzas intentaron responder en la recta final del partido, incluso tuvieron un par de remates que la portera Alexandra Elena MacIve tuvo que sacar para evitar el empate. Al final, el esfuerzo fue inútil y terminaron siendo eliminadas de la competencia.