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Futbol

Cerro Porteño sorprende a Palmeiras y se mete en Octavos de Final

Victoria de Cerro Porteño | x:@ CCP1912oficial
Associated Press (AP) 23:19 - 20 mayo 2026
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El cuadro de Paraguay logró superará el la Fase de Grupos con 10 unidades

En un duelo de alto voltaje entre los líderes del Grupo F, Cerro Porteño dio un golpe de autoridad al imponerse 1-0 en su visita a Palmeiras, resultado que le permitió sellar su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. El conjunto paraguayo mostró carácter, orden táctico y contundencia en el momento clave para llevarse tres puntos de oro en territorio brasileño.

Pablo Vegetti tras anotar en la Copa Libertadores | x:@CCP1912oficial

El encuentro arrancó con un Palmeiras dominante, fiel a su estilo ofensivo, controlando la posesión y generando llegadas constantes por las bandas. Sin embargo, la zaga de Cerro Porteño se mantuvo firme, resistiendo los embates del “Verdao” y apostando por el contragolpe como su principal arma.

La jugada decisiva llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los 48 minutos, Pablo Vegetti apareció en el área para rematar de primera intención un preciso centro de Fabricio Domínguez, enviando el balón al fondo de la red y silenciando el Allianz Parque.

Victoria de Cerro Porteño ante Palmeiras | x:@CCP1912oficial

Fortaleza defensiva y eficacia guaraní

Tras el gol, Cerro Porteño replegó líneas y ejecutó un plan defensivo casi perfecto. Palmeiras mantuvo la iniciativa, pero careció de claridad en los últimos metros, desperdiciando varias oportunidades frente al arco rival. La falta de contundencia terminó siendo un factor determinante para el conjunto brasileño.

La derrota significó además el fin de una impresionante racha para Palmeiras, que no perdía como local en esta competición desde el 18 de mayo de 2021, cuando cayó ante Defensa y Justicia en un vibrante 4-3. Desde entonces, el Allianz Parque había sido una auténtica fortaleza.

Cerro Porteño con su afición | x:@CCP1912oficial

Con este resultado, Cerro Porteño alcanzó los 10 puntos y se colocó como líder del Grupo F, asegurando su pase a la siguiente ronda. Palmeiras, por su parte, se quedó con ocho unidades, aún en zona de clasificación, pero obligado a no confiarse en la última jornada.

En el otro partido del grupo, Junior derrotó 3-2 a Sporting Cristal en Cartagena. El cuadro colombiano, ya sin opciones de avanzar, encontró consuelo en su primera victoria gracias a un doblete de Luis Fernando Muriel y un tanto de Kevin Pérez, mientras que Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti marcaron para los peruanos.

Afición del Cerro Porteño | x:@CCP1912oficial
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