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Futbol

Universitario y Nacional empatan sin goles en la Libertadores

Empate entre Universitario y Nacional | AP
Associated Press (AP) 19:59 - 20 mayo 2026
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El cuadro charrúa no pudo imponerse en casa ante los peruanos

En el debut del técnico argentino Héctor Cúper, Universitario igualó el miércoles 0-0 en su visita a Nacional por la quinta fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Jornada 5 de la Copa Libertadores | AP

Cúper, finalista de la Liga de Campeones de la UEFA con el Valencia en 2000 y 2001 y con un largo recorrido en equipos como Inter de Milán y Mallorca, entre otros, volvió a dirigir en Sudamérica tras casi 30 años de carrera en Europa, Asia y África. También guio a la selección de Egipto al Mundial de Rusia 2018.

La llegada de Cúper, de 70 años, al banquillo de Universitario sirvió para rescatar un punto en Montevideo que le permite al equipo peruano mantener opciones de clasificación.

Universitario vs Nacional en la Copa Libertadores | AP

Los Cremas ocupan la tercera posición del Grupo B con cinco puntos, dos menos que Deportes Tolima, que será su rival en Lima la próxima semana en la jornada final.

Con el empate entre uruguayos y peruanos, Coquimbo Unido, que el martes goleó 3-0 a Tolima, consiguió su clasificación a octavos de final por primera vez en su historia.

Mateo Barcia vs Anderson Santamaria en la Copa Libertadores | AP

Nacional, tricampeón del torneo, llegó a cinco puntos, pero quedó sin opciones de avanzar tras perder sus duelos directos ante Tolima y Universitario y salir desfavorecido en caso de empate en la tabla.

Los otros equipos que han asegurado su presencia en la siguiente fase son Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol e Independiente del Valle.

Más tarde se completaba la jornada con los encuentros FlamengoEstudiantes de La Plata, Palmeiras–Cerro Porteño, Liga de Quito–Lanús, Cusco–Independiente Medellín y Junior –Sporting Cristal.

Hector Cuper en su debut con Universitario | AP
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