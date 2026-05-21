¿Se repite la maldición? Nathan Silva tocó el trofeo de la Liga MX antes de la Final

La superstición volvió a aparecer alrededor de Pumas previo a la Final del Clausura 2026. Durante una charla que tuvo con TV Azteca, el defensor brasileño Nathan Silva tocó el trofeo de campeón de la Liga MX, gesto que rápidamente encendió las redes sociales entre los aficionados universitarios.

La imagen no pasó desapercibida, especialmente porque muchos seguidores recordaron inmediatamente lo sucedido en 2022, cuando el entonces jugador de Pumas, Higor Méritao, realizó una acción similar antes de jugar la Final de la Concacaf Liga de Campeones ante Seattle Sounders FC.

En aquella ocasión, el futbolista brasileño tocó el trofeo antes de entrar al partido decisivo y posteriormente los universitarios terminaron perdiendo la serie frente al conjunto de la MLS.

Higor Meritao tocando la Concachampions antes de la Final de Ida |IMAGO 7

La superstición de tocar el trofeo antes de la Final

Dentro del futbol existe una vieja creencia alrededor de las Finales: el jugador o equipo que toca el trofeo de campeón antes de disputar el partido suele terminar perdiendo.

Aunque no es una regla escrita ni ocurre en todos los casos, la superstición se ha mantenido viva durante décadas debido a varias historias donde equipos que levantaron o tocaron el trofeo antes del juego terminaron cayendo en la Final.

Por ello, muchos futbolistas prefieren evitar cualquier contacto con el campeonato hasta conquistar oficialmente el título dentro de la cancha.

Quintero Huitrón expulsó a Nathan Silva en el torneo regular dentro del mismo partido | Imago7

¿Seguirá la maldición o Pumas romperá la superstición?

Ahora la incógnita queda en el aire: ¿se repetirá la historia o Nathan Silva romperá la supuesta maldición?

Pumas buscará conquistar el título del Clausura 2026 ante Cruz Azul y terminar con la sequía de 15 años sin ganar el título de la Liga MX. Mientras tanto, la acción del defensor brasileño ya se convirtió en uno de los temas más comentados en la previa de la Final.

Para la afición universitaria, el recuerdo de Seattle sigue presente, pero ahora esperan que esta vez la historia tenga un desenlace completamente distinto.