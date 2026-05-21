Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue detenido en Culiacán

El boxeador mexicano Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto, de acuerdo con registros oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los motivos de su arresto ni si existe una orden judicial relacionada con el caso.

Omar Chávez enfrenta otro nuevo proceso de rehabilitación | INSTAGRAM: @omarchavezzbu

La captura del también pugilista quedó asentada en el sistema del Registro Nacional de Detenciones, donde aparece con el nombre de Omar Alonso Chávez Carrasco. Según la información disponible, el deportista fue puesto bajo custodia de las autoridades estatales a las 8:53 de la mañana tras una intervención realizada por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la capital sinaloense.

Hasta ahora, ninguna dependencia estatal o federal ha informado si la detención está relacionada con alguna investigación en curso o si responde a un mandato judicial previo. Tampoco se han emitido detalles sobre posibles cargos en su contra o el estatus legal del boxeador tras su ingreso al penal de Aguaruto.

Julio César Chávez con Omar | INSTAGRAM @omarchavezzbu

Omar Chávez fue ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto

El ingreso de Omar Chávez al Centro Penitenciario de Aguaruto generó atención debido a la relevancia mediática de la familia Chávez dentro del deporte mexicano. La información fue confirmada mediante los registros oficiales consultados tras su arresto en Culiacán.

Omar Chávez ha desarrollado una carrera profesional en el boxeo siguiendo los pasos de su padre, considerado una de las máximas figuras del pugilismo mexicano. A lo largo de los años, el sinaloense ha participado en diversas funciones nacionales e internacionales dentro de las categorías superwelter y mediano.

Sin embargo, la noticia de su detención ocurre en un contexto en el que integrantes de la familia Chávez han enfrentado distintos episodios legales y mediáticos tanto en México como en Estados Unidos.

Omar Chávez durante una pelea | MEXSPORT