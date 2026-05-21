Muere hombre en el Museo Nacional de Antropología ¿Qué fue lo que pasó?

Una tarde de trabajo terminó en tragedia dentro de uno de los recintos culturales más importantes de México. Un trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) perdió la vida luego de sufrir una caída mientras realizaba labores de poda en el Museo Nacional de Antropología, ubicado en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió este miércoles en los jardines internos del emblemático museo, sitio que diariamente recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros, pero que ahora se convirtió en escenario de un lamentable incidente laboral.

Aunque inicialmente hubo movilización de personal de emergencia y protección civil, los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Los servicios periciales llegaron al recinto cultural para levantar el cuerpo / Especial

¿Qué pasó en el Museo Nacional de Antropología?

El propio Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó lo sucedido mediante una tarjeta informativa difundida horas después del accidente.

“Al mediodía, un trabajador que se encontraba haciendo labores de poda en los jardines internos del Museo Nacional de Antropología, sufrió una caída”, informó el INAH.

Tras el incidente, personal del recinto activó de inmediato los protocolos de seguridad y protección civil para atender la emergencia. Sin embargo, pese a la rápida respuesta, el trabajador ya había fallecido cuando los servicios médicos arribaron al lugar.

El accidente ocurrió en los jardines internos del emblemático museo / FB: @MNAinah

INAH asegura que dará acompañamiento a la familia

Hasta el momento, las autoridades no han detallado desde qué altura ocurrió la caída ni las condiciones exactas en las que se realizaban las labores de poda. En el comunicado, el Instituto señaló que brindará acompañamiento a los familiares del trabajador fallecido y dará seguimiento a los procedimientos correspondientes.

“El INAH cuenta con protocolo e instrumental suficientes para todos sus colaboradores. La institución lamenta este tipo de incidentes y dará acompañamiento a los familiares del trabajador. Asimismo, se dará seguimiento a los protocolos que correspondan”, concluyó el organismo.

Cuando llegaron los cuerpo de emergencia encontraron al hombre sin signos vitales / Especial

Un recinto emblemático marcado por la tragedia

El Museo Nacional de Antropología es considerado uno de los espacios culturales más importantes de América Latina y uno de los museos más visitados de México. Ubicado en el Bosque de Chapultepec, el recinto resguarda piezas históricas fundamentales de las culturas prehispánicas del país, además de recibir diariamente a turistas de todo el mundo.

Por ello, el accidente generó impacto entre trabajadores y visitantes que se encontraban en el lugar al momento de la movilización de cuerpos de emergencia.

Las autoridades del Museo dijeron que apoyarán al trabajador y a su familia / FB: @MNAinah

Continúan las investigaciones

Hasta ahora no se ha informado si alguna autoridad laboral o de Protección Civil iniciará investigaciones adicionales para determinar las causas exactas del accidente. Más tarde se dio a conocer la identidad del trabajador fallecido que llevaba por nombre Esteban Alvarado Moreno, de 63 años.