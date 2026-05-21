Joel Huiqui revela qué cambió en Cruz Azul tras la salida de Larcamón: “La clave fue escuchar al jugador”

Joel Huiqui habló en exclusiva para RÉCORD sobre el cambio que vivió Cruz Azul tras la salida de Nicolás Larcamón y explicó cuál fue la principal diferencia en su gestión rumbo a la Final del Clausura 2026.

El estratega celeste dejó claro que reconoce el trabajo realizado por Larcamón durante gran parte del torneo, asegurando que el argentino ayudó a construir una base futbolística importante dentro del equipo.

Para mí, Nico es un gran entrenador. Creo que hizo grandes cosas con el equipo y gran parte de su trabajo fue generar un buen futbol y lograr muchos puntos

Sin embargo, el técnico mexicano señaló que uno de los aspectos más importantes en esta nueva etapa fue fortalecer la relación con el jugador y generar confianza dentro del grupo.

Nicolás Larcamón no pudo con el trabajo de entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

“La clave fue escuchar al jugador”: Huiqui

Joel Huiqui aseguró que el acercamiento humano fue fundamental para recuperar la mejor versión del plantel cementero durante la Liguilla.

La base de lo que hemos estado gestionando es ese acercamiento con el jugador, escucharlo, hablarle con la verdad, ser honestos y saber qué necesita y qué espera del entrenador

El entrenador también explicó que, pese a mantener una dirección táctica clara, el equipo ha sabido adoptar de gran forma su idea futbolística y entender el reto que representa disputar una Final.

El equipo está muy maduro, consciente de que hay un gran reto, pero también muy consciente de que podemos ganar

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

El mensaje del ingeniero Velázquez marcó la nueva etapa de Cruz Azul

El técnico cementero también habló en exclusiva para RÉCORD sobre su relación con la directiva encabezada por Iván Alonso y recordó el mensaje que recibió del ingeniero Víctor Velázquez tras asumir el cargo luego de la salida de Larcamón.

Huiqui reveló que antes de la Jornada 17 fueron reunidos en oficinas y ahí se tomó la decisión de que él dirigiera al equipo junto a su staff de la Sub-21.

El ingeniero nos vio a todos a los ojos y nos dijo: ‘Por favor, trabajemos en equipo’. Ese mensaje para mí fue muy importante y lo adopté de una manera increíble

Jugadores de Cruz Azul en celebración con la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El estratega aseguró que esa filosofía de trabajo colectivo ha sido clave para fortalecer al club durante las últimas semanas.

La relación con la dirección deportiva ha sido perfecta. He escuchado a inteligencia deportiva y a otras áreas importantes dentro del club

De toda esa información vamos armando nuestra idea con mi estilo y mi modelo

Actualmente, Cruz Azul vive un gran momento bajo el mando de Huiqui, quien tomó al equipo de manera interina tras la salida de Larcamón y ahora disputará la Final del Clausura 2026 ante Pumas este jueves y domingo para definir a un nuevo monarca del balompié mexicano.