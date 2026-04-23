Los fracasos y polémicas de Nicolás Larcamón en Liga MX

Una vez más, Nicolás Larcamón se volvió a quedar con las ganas de construir un equipo campeón, ahora desde la Noria, el técnico argentino dijo adiós al equipo de Cruz Azul, luego de una seguidilla de nueve partidos sin ganar, por lo que su lugar será tomado por el entrenador de inferiores, Joel Huiqui.

Nicolás Larcamón, en el Gigante de Acero | MEXSPORT

Adiós inesperado

Pese a la racha de más de un mes sin ganar, el equipo de la Máquina no presentaba malos números en el Clausura 2026, pues tras 16 fechas se colocaban como el cuarto mejor equipo del certamen, sumando 30 unidades, gracias a una racha de ocho victorias, seis empates y dos derrotas.

Desafortunadamente, la directiva cementera tomó la decisión de darle las gracias a su técnico y ceder el interinato a un viejo conocido, Joel Huiqui, entrenador de las inferiores de Cruz Azul y que será el encargado de cerrar el campeonato y de disputar la Liguilla.

Ante la situación, Nicolás Larcamón sumó un nuevo fracaso y una nueva polémica en su carrera, la cual si bien es distinguida por sus equipos competitivos, también es mermada por situaciones tanto dentro como fuera del campo que al final lo han dejado en la línea para despegar en su carrera.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Goleadas de América

El primer gran ‘escándalo’ de Larcamón llegó por dos situaciones en distintos torneos, pero con el mismo final, sus derrotas ante el América en los Cuartos de Final de los torneos Apertura 2022 y del Clausura 2022.

Durante el Apertura 202, Larcamón demostró con un equipo ‘humilde’ lograr grandes cosas dentro del futbol mexicano, cerrando el campeonato como quinto en la tabla. Tras su gran temporada, el equipo poblano se midió al América en Liguilla, donde en un apretado 3-2 Nicolás sufrió su primera derrota ‘dolorosa' ante los azulcremas.

Solo seis meses después, el argentino vivió su revancha en las mismas instancias, pero esta vez todo fue diferente. América le proporcionó una goleada histórica al cuadro de Larcamón, quedando un 11-2 en el global, encendiendo la llama de la rivalidad del técnico con el club de Coapa.

Nicolás Larcamón en un partido con Puebla | IMAGO7

Pelea de Larcamón vs Tano Ortiz

Con su participación destaca en Puebla, Larcamón tuvo su segunda oportunidad en Liga MX con el equipo de León. Solo en su primer torneo, su Fiera y el América de Fernando ‘Tano’ Ortiz protagonizaron el partido del torneo, el cual ya tenía ‘morbo’ detrás, esto gracias a los rumores que ponían al argentino en el banquillo de Coapa, pero que al final no se concretó.

En un duelo lleno de polémicas y peleas, los técnicos argentino se robaron el show, luego de una pelea entre ambos, misma que dejó a Larcamón con su vestimenta rota y retando al Tano a darse de golpes afuera del estadio, dejando una de las imágenes más surreales del balompié nacional.

Tano Ortiz asegura que no le tiene rencor a Nicolás Larcamón previo al juego entre Rayados y León | MEXSPORT

Derrota de 7-0 contra Seattle

El primer clavo del ataúd del estratega llegó en su primer torneo, cuando la Máquina vivió en la Leagues Cup una de las peores derrotas de un equipo mexicano ante un rival de la MLS, el 7-0 de Seattle Sounders.

Larcamón no pudo evitar una humillación dentro del rectángulo de juego, inclusive algunos seguidores pedían su cabeza para ese momento, pero la directiva y el equipo respaldaron al estratega recién llegado.

Cruz Azul ya tiene rival para Concachampions: Seattle Sounders FC | IMAGO7

Declaraciones del Estadio Banorte y su salida de Cruz Azul

Luego de un periodo de más de un mes sin ganar y más de un año jugando como locales en C.U. y en el Cuauhtémoc de Puebla, Cruz Azul por fin anunció su regreso al Estadio Azteca (ahora Banorte), por lo que uno de los primeros en pronunciarse fue el técnico argentino.

Es una excelente noticia que llega muy tarde, el dejar de viajar. Luego, en las mesas de debate se habla de excusas, pero el que estuvo en una delegación sabe de la exigencia propia que suponen estos viajes. Volvieron antes (al Estadio Banorte) las leyendas de México y Brasil que nosotros”, declaró Larcamón en una conferencia.

Horas después de su polémica reacción, el argentino fue cesado del mandato técnico de la Noria, pues su mala racha, sus inoportunas declaraciones y otros factores terminaron por romper toda relación entre él y la directiva cementera a una jornada de cerrar el Clausura 2026.