¡Nada para nadie! Atlas y Tigres igualan sin goles y dejan todo para el cierre

Dejan todo para el final. Atlas y Tigres igualaron sin anotaciones en la cancha del Estadio Jalisco, en un duelo de necesitados por meterse a los últimos puestos rumbo a la fiesta grande de la liguilla. Ambas escuadras mostraron poco en el campo, en un juego trabado, intenso y con escasas aproximaciones, reflejo de lo que han sido a lo largo del campeonato.

Atlas vs Tigres | MEXSPORT

Pese a contar con la localía y el apoyo de su gente, el equipo de Diego Cocca no logró encontrar el arco rival, por lo que ahora dependerá de ganar en su último encuentro ante América, en uno de los escenarios más complejos para quienes buscan su pase a la fase final del futbol mexicano.

En los primeros minutos, fue la afición que se dio cita en el inmueble la que se robó el protagonismo. En un ambiente inmejorable, los asistentes se entregaron por completo al equipo, con la ilusión de ver una victoria que los acerque a la siguiente fase.

Atlas intentó proponer; sin embargo, la pobre dinámica ofensiva de los rojinegros le impidió generar peligro ante un equipo como Tigres. Por su parte, los universitarios apostaron por disparos de media distancia y centros al área buscando a Rodrigo Aguirre y Ángel Correa, quienes no tuvieron su mejor actuación.

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El momento clave de la noche llegó en un tiro libre a favor de Atlas, donde Diego González cobró de gran manera y parecía abrir el marcador. El futbolista celebró con intensidad tras la presión por sus actuaciones recientes, pero el festejo duró poco, ya que, tras la revisión en el VAR, el árbitro determinó anular el gol.

Con muchas limitantes, Atlas no dejó de insistir, mientras que Tigres buscaba aprovechar algún descuido de la zaga rojinegra para marcar el primero. No obstante, tanto Rodrigo Schlegel como Manuel Capasso respondieron de buena forma para contener los intentos del rival.

En la segunda mitad, apareció nuevamente Camilo Vargas. El arquero colombiano salvó su arco al atajar con los pies un disparo de Marcelo Flores que pudo convertirse en el primer tanto de la noche. Tras la jugada, se ganó el reconocimiento de la afición, que lo ovacionó y coreó su nombre: “Camilo, Camilo”.

Desde el banquillo, Diego Cocca se mostró inquieto e intenso, mientras que Pizarro mantuvo la calma y, con indicaciones sutiles, parecía conforme con el desempeño de su equipo. Pese a la urgencia de ambos por el triunfo, el partido se vivió de forma distinta en cada lado.

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