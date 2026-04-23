¡Adiós de ensueño! Mazatlán se despide del Encanto con remontada ante Toluca

Un adiós histórico. Mazatlan se ha despedido oficialmente del Estadio El Encanto de la mejor manera posible pues, ante un inmueble lleno, los Cañoneros lograron venir de atrás y vencer al bicampeón de la Liga MX, Toluca. Eso sí, con un poco de ayuda arbitral.

Mazatlán no volverá a jugar de local en la primera división de México esto, debido a que vendieron la franquicia para el regreso de Atlante e la máxima categoría. Es por ello que, para el partido ante los Diablos Rojos regalaron las entradas para tener el inmueble a reventar, el equipo además respondió dentro del campo con cuatro anotaciones en la segunda parte del partido.

Mazatlán despidió al Estadio El Encanto | MEXSPORT

El Gato Ortíz fue figura

Pese a que Mazatlán tuvo una de sus mejores actuaciones en lo que va del torneo, la realidad es que, el partido se inclinó a su favor tras dos decisiones más que polémicas. Primero, con el marcador 1-2 a favor de Toluca, Marco Antonio Ortiz, decidió expulsar a Marcer Ruiz por un contacto sobre Facundo Almada.

Pese a que el seleccionado nacional sacó el balón y el contacto fue mínimo el Gato decidió echar al Marcel tras una revisión en el VAR. Cinco minutos más tarde volvió al monitor, esta vez para marcar un penal por una mano que, pese a múltiples revisiones no parecía serla. La pena máxima pondría el marcador 2-2.

Gato Ortiz | IMAGO7

Previo a estas decisiones, Toluca había controlado el partido con anotaciones a balón parado de Eder López y Antonio Briseño. Aunque Brian Rubio puso en su momento en el 1-1 el tanto del Pollo tenía con ventaja a los Diablos.

El gol que le daba la vuelta al partido

Ya con el marcador igualado y la superioridad numérica, Mazatlán se lanzó al frente y seis minutos después del empate, lograron tomar la ventaja por primera vez en el partido gracias a una gran combinación que concluyó con un muy buen remate de Gabriel López.

Ya en la recta final del partido, Toluca le había quitado las alegrías a la afición cañonera con un gran remate de fuera del área de Nico Castro. Sin embargo, tan sólo un minuto más tarde, Jesús Hernández logró vencer a Hugo González para regresarle la ventaja a Mazatlán y sellar el triunfo para los locales.

Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT

Con este resultado, Mazatlán cerró su historia en el Encanto con una victoria. Curiosamente el equipo al que venció fue justamente, el primer equipo al que lograron vencer en este inmueble, los Diablos del Toluca.