Nuevo liderazgo en Rayados: Dennis te Kloese asume la presidencia con altas expectativas

Una nueva etapa comenzó oficialmente en Rayados con la llegada de Dennis te Kloese a la ciudad para asumir el cargo de presidente del club albiazul de la Liga MX, un proyecto que aseguró recibir con entusiasmo y responsabilidad ante las altas expectativas que rodean a la institución.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

A su arribo a Monterrey, el directivo neerlandés destacó la emoción que representa incorporarse a una de las organizaciones más importantes del futbol mexicano y agradeció la confianza depositada en él para encabezar el proyecto.

Muy ilusionado, la verdad que es un gran honor que me hayan invitado a este proyecto, con muchas ganas de seguir trabajando, algunas semanas con mucho contacto con la gente del club y muy agradecido por el apoyo hasta ahora.”

Dennis te Kloese, en Selección Mexicana | MEXSPORT

Te Kloese no es ajeno al futbol mexicano. Su trayectoria en el país incluye etapas importantes dentro de las selecciones nacionales, experiencia que le permitió conocer de cerca el crecimiento y la relevancia de Rayados dentro del balompié nacional.

Hace mucho empecé a trabajar en México, es un país que ama el futbol, a mi siempre me impresionó mucho como le dan prioridad al futbol, obviamente conozco bien al club, en proceso de selecciones me tocó convivir con la gente de Rayados.”

Dennis Te Kloese en Selección Mexicana

El nuevo presidente albiazul llega en un momento de alta exigencia para la institución, que se mantiene como uno de los equipos con mayor inversión y aspiraciones de la Liga MX. Consciente de ello, Te Kloese aseguró que su compromiso será trabajar para responder a las expectativas de la afición regiomontana.

Con mucho trabajo, con mucha exigencia en mi mismo y tratar de entregar toda ilusión de regreso a la afición. Sé que hay mucha exigencia, mucha expectativa entonces a cumplir con eso.”

La llegada de Dennis te Kloese representa el inicio de una nueva administración en Rayados, con el reto de mantener al club como protagonista en el futbol mexicano y buscar los títulos que demanda una de las aficiones más exigentes del país.