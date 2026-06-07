Los mexicanos que podrían dar el salto a Europa tras el Mundial 2026

El combinado nacional está a cuatro días de arrancar la Copa del Mundo en la inauguración ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Dentro de la convocatoria de Javier Aguirre aparecen jóvenes prospectos que buscan destacar en el torneo de verano para poder dar el salto al viejo continente.

Erik Lira, con Selección Mexicana | MEXSPORT

Dentro de los convocados aparecen 14 jugadores que vivirán su primera Copa del Mundo, en su mayoría jugadores que buscan la oportunidad de dar el salto a ligas de mayor nivel y algunos ya cuentan con seguimientos, mientras que otros podrían incrementar su valor de mercado.

Chivas con jugadores rumbo a Europa

El Guadalajara podría convertirse en el equipo mexicano más afectado por una posible ola de exportaciones tras la Copa del Mundo, debido a que tres de sus futbolistas podrían ir a Europa.

Uno de ellos es Armando “Hormiga” González, quien se consolidó como una de las revelaciones ofensivas del futbol mexicano. El delantero rojiblanco tuvo un año destacado al anotar alrededor de 24 goles, lo que despertó interés en ligas como la neerlandesa, la rusa e incluso se le relacionó con equipos de España.

Armando González y Brian Gutiérrez con México | IMAGO7

De igual manera, Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo que aprovechó las oportunidades otorgadas por Javier Aguirre en la Selección Mexicana; su capacidad para generar juego, romper líneas y desequilibrar en el último tercio del campo lo colocaron en la órbita de clubes de Alemania y Dinamarca.

Otro de los nombres más seguidos es Raúl “Tala” Rangel. El guardameta se convirtió en una pieza clave tanto en Chivas como en el combinado nacional y diversos reportes apuntan a que equipos de Portugal y Países Bajos monitorearán de cerca su rendimiento durante el Mundial.

Gilberto Mora, la joya del futbol mexicano

Con apenas 17 años, Gilberto Mora se perfila como una de las mayores promesas del futbol nacional. El futbolista de Xolos llegará a la Copa del Mundo como el jugador más joven en disputar el torneo.

Aunque las regulaciones internacionales impiden que se marche a Europa antes de cumplir la mayoría de edad, diversos clubes ya siguen de cerca su desarrollo.

Mateo Chávez y Armando González | IMAGO7

Erik Lira y la experiencia que seduce en Europa

Erik Lira, consagrado ya en la Liga MX y campeón con Cruz Azul, busca aprovechar el Mundial para poder dar el salto a Europa, debido a que su perfil encaja en ligas que priorizan el orden y la disciplina táctica, por lo que varios reportes lo colocan como una opción atractiva para clubes europeos.