Ochoa aspira a jugar con al Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Junto con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric, Guillermo Ochoa será uno de los jugadores que este verano estará en su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, a diferencia de los otros tres, el arquero solo ha sumado minutos en tres de sus cinco llamados anteriores.

Con Ricardo La Volpe en Alemania 2006 y con Javier Aguirre en Sudáfrica 2010, el guardameta fue suplente, por lo que debutó hasta Brasil 2014 con Miguel Herrera. De hecho, el segundo de sus mundiales estuvo marcado por la controversial decisión del 'Vasco' de dejar a Óscar 'Conejo' Pérez como titular.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En ese torneo en territorio sudafricano, Pérez Rojas tenía 37 años, tres más de los que actualmente tiene Ochoa. Sin embargo, la edad no es un problema para el arquero de AEL Limassol FC, quien no pierde la esperanza de ser titular este año y quitarle a Raúl 'Tala' Rangel la oportunidad de jugar, así como él la perdió hace 16 años.

¿Qué dijo Ochoa sobre su titularidad con el Tri?

Tras uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana, Ocho declaró ante de los medios de comunicación que se siente listo para jugar si Aguirre así lo decide. "Me he estado preparando para estar al 100 por ciento a disposición del entrenador, del cuerpo técnico".

"Es importante que todos los jugadores estemos dispuestos a entregarnos, ya sea que juegues o que no juegues", declaró Ochoa Magaña, quien aseguró que se siente tan ilusionado este año como cuando asistió a su primera Copa del Mundo, hace 20 años en Alemania.

"No ha sido fácil llegar a esta sexta Copa del Mundo y pues ilusionado como la primera vez, trabajando para poder estar en la cancha el día 11, si así lo decide el entrenador y si no, por si me toca en algún momento estar 90 minutos, cinco minutos, 10 minutos, un minuto, lo que sea y si no también, acá lo importante es que le vaya bien a México", finalizó.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cómo llega Ochoa a la Copa del Mundo 2026?

Tras finalizar su contrato con AVS FS, Ochoa se marchó a Chipre con AEL Limassol, con el cual fue el titular desde el inicio de la temporada. Sin embargo, desde marzo, luego de la Fecha FIFA, el portero dejó de sumar minutos e incluso en algunos partidos ni siquiera estuvo en la convocatoria. Algunos reportes afirman que fue por acuerdo propio, pero no se confirmó.

A pesar de ello, Ocho no ha perdido su lugar en la convocatoria de Aguirre, quien le dio la oportunidad de jugar en el segundo tiempo en el amistoso contra la Selección de Australia. Sin embargo, ante Serbia volvió a quedarse en la banca.