“Veo bien a Tala Rangel”: Conejo Pérez tiene a su favorito ante Sudáfrica

La Selección Mexicana se encuentra a días de debutar en la Copa del Mundo 2026 ante su similar ante Sudáfrica dentro del Grupo A, repitiendo aquel juego inaugural hace alrededor de 16 años en Johannesburgo.

¿Qué dijo el Conejo Pérez?

Ahora, el Conejo Pérez quien en ese momento fue el titular ha expresado a quien tiene como favorito resaltando que ante los visto en los últimos partidos clubes es Raúl Rangel en donde añadió que tuvo la regularidad.

“Yo veo bien a Raúl Rangel, lo viene haciendo bien, cerró muy bien con su equipo, un equipo que llegó a Semifinales, creo que se dio todo para que él pudiera tener esa regularidad que le había faltado, hoy la tuvo, creo que se perfila para iniciar, a menos que diga otra Javier (Aguirre)”, resaltó para FOX.

Raúl 'Tala' Rangel, durante el entrenamiento de la Selección Nacional de México | IMAGO7

Lo que parecía impensado hace algunos meses hoy es una realidad, Raúl Rangel le ha ganado terreno a Guillermo Ochoa, que también está acaparando reflectores, y se perfila como el principal candidato para adueñarse del arco tricolor.

¿Cuáles son las diferencias entre el Tala Rangel y Ochoa?

En la era del ‘Vasco’ el 'Tala' Rangel inició su camino como el tercer portero del equipo nacional, con pocas posibilidades de sumar minutos, pero con el paso de las convocatorias fue escalando posiciones.

Hoy, los números respaldan su crecimiento. Rangel acumula 1000 minutos defendiendo la portería de México, una cifra que contrasta de forma contundente con los poca más de 100 minutos de Ochoa en los últimos partidos.

Tala Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

La diferencia es aún más evidente si se considera que Carlos Acevedo no ha tenido la actividad necesaria en este proceso, quedándose como una opción de tercer portero de cara a la Copa del Mundo esto aunado a la baja de Malagón.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7