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Futbol

Aficionados denuncian fallas en reventa de boletos FIFA para partidos de México

México tendrá nuevamente una inauguración de Mundial | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:39 - 07 junio 2026
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Aficionados denunciaron que sus boletos para partidos de México en el Mundial 2026 permanecen bloqueados en el sistema de reventa de FIFA sin que puedan retirarlos, venderlos o conocer su estatus real

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, aficionados comenzaron a denunciar fallas en el Marketplace Oficial de Reventa de Boletos de FIFA, especialmente relacionadas con entradas para los partidos de México.

De acuerdo con un comunicado difundido por una comunidad de afectados, diversos usuarios que adquirieron boletos de forma legítima los pusieron a la venta en la plataforma oficial de reventa, pero posteriormente quedaron imposibilitados para retirarlos del sistema, disponer de ellos libremente o conocer con certeza su situación real.

El ajolote del Estadio Banorte causó mucha polémica | x
El ajolote del Estadio Banorte causó mucha polémica | x

Aficionados denuncian boletos bloqueados en el Marketplace de FIFA

El principal problema reportado por los usuarios es que el sistema muestra de forma permanente el mensaje de que el boleto "está siendo comprado por otro usuario", sin que la operación se concrete ni permita al propietario recuperar el control de su entrada.

Según los testimonios recopilados por los afectados, este estatus puede permanecer activo durante periodos superiores a 10, 15 e incluso más días, lo que ha generado incertidumbre entre quienes buscan recuperar sus boletos o confirmar si realmente fueron vendidos.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La situación preocupa especialmente por la cercanía de los partidos de México en la Copa del Mundo 2026, incluido el duelo inaugural ante Sudáfrica, programado para el 11 de junio, por lo que los aficionados aseguran que necesitan una solución urgente antes del inicio del torneo.

Los usuarios afectados señalan que han intentado resolver el problema mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, formularios de contacto y solicitudes formales dirigidas al servicio de atención de FIFA, pero aseguran que no han recibido respuestas claras ni tiempos definitivos de solución.

Comunidad de afectados pide respuesta pública a FIFA

Ante esta situación, los aficionados solicitaron públicamente a FIFA una explicación oficial sobre el funcionamiento actual del Marketplace de Reventa y sobre el estatus real de los boletos que permanecen bloqueados durante largos periodos. También pidieron transparencia respecto al alcance del problema, así como la liberación inmediata de aquellas entradas que no hayan sido efectivamente vendidas, para que sus propietarios puedan utilizarlas o tomar decisiones antes de los partidos.

Aficionado en la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Aficionado en la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

La comunidad de afectados busca documentar casos, recopilar evidencia y reunir a más aficionados que estén experimentando el mismo inconveniente con sus boletos de la Copa del Mundo 2026.

El objetivo del llamado, según el comunicado, es obtener transparencia, atención y soluciones para todos los aficionados afectados antes del inicio del Mundial, especialmente para quienes tienen entradas vinculadas a los partidos de México.

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