Medios internacionales acusan a México de promover la contaminación para vencer a Inglaterra

El posible enfrentamiento entre México e Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 ha comenzado a generar polémica incluso antes de que ruede el balón. En medio de las especulaciones por un eventual cruce en el Estadio Azteca, algunos medios internacionales señalaron que aficionados mexicanos estarían promoviendo una insólita estrategia relacionada con la contaminación en la Ciudad de México.

Cada cuatro años, la Selección Mexicana provoca una mezcla de críticas, ilusión y expectativa entre sus aficionados. Aunque los procesos mundialistas suelen llegar rodeados de dudas, la cercanía de la Copa del Mundo vuelve a encender el apoyo al Tricolor, especialmente ante la posibilidad de enfrentar a una potencia como Inglaterra.

Una de las teorías que más fuerza ha tomado entre aficionados es que México podría sacar ventaja de las condiciones del Estadio Azteca. La altura de la Ciudad de México, el clima y el ambiente en la capital han sido señalados como factores que podrían complicar a cualquier rival europeo.

Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT

La polémica teoría sobre México e Inglaterra

El medio The Touchline publicó que aficionados mexicanos estarían promoviendo la idea de contaminar deliberadamente la Ciudad de México en caso de que México enfrente a Inglaterra en Octavos de Final. Según esa versión, la intención sería hacer que las condiciones climáticas fueran todavía más duras para los futbolistas ingleses.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios tomaron el tema con humor, mientras otros criticaron la forma en que se presentó la información. El señalamiento apunta a que el calor, la altura y la calidad del aire podrían convertirse en factores adversos para Inglaterra.

Para la afición mexicana, un eventual duelo ante Inglaterra tendría un enorme valor deportivo e histórico. El Tricolor busca volver a los Cuartos de Final de una Copa del Mundo por primera vez en 40 años, por lo que cualquier posible ventaja del entorno ha despertado debate.

Inglaterra en duelo amistoso previo al Mundial | AFP

El Estadio Azteca como factor mundialista

El Estadio Azteca será una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y podría convertirse en un escenario determinante para la Selección Mexicana. Su altitud y la presión de la afición local han sido considerados históricamente elementos complicados para los equipos visitantes.

Sin embargo, la idea de promover contaminación como estrategia deportiva ha sido vista más como una polémica de redes sociales que como una posibilidad real. Aun así, el tema refleja la intensidad con la que ya se vive el Mundial y la expectativa por un posible cruce entre México e Inglaterra.