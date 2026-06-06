Sergio Canales inmortaliza su amor por Monterrey con tatuajes

A pesar de que su tiempo como jugador de Rayados concluyó, Sergio Canales dejó una marca indeleble de su aprecio por Monterrey. El mediocampista español sorprendió a la comunidad futbolística al compartir imágenes de un nuevo tatuaje, una composición artística que celebra su paso por la ciudad que lo acogió en una etapa clave de su trayectoria profesional.

Las fotografías, que circularon rápidamente en las redes sociales, generaron una ola de reacciones positivas entre los seguidores del club regiomontano. El gesto fue interpretado como una muestra de gratitud y un símbolo del fuerte lazo que forjó con la institución y su gente durante su estancia en México.

Sergio Canales con Rayados de Monterrey | IMAGO7

Un diseño cargado de simbolismo regiomontano

El tatuaje de Canales es un mosaico de elementos icónicos que definen la identidad de Monterrey. En el diseño destaca la inconfundible silueta del Cerro de la Silla, emblema natural de la región, junto a una representación del Estadio BBVA, el Gigante de Acero, donde el español disputó importantes encuentros con la camiseta albiazul.

Además de estos símbolos, la obra incorpora otras figuras que evocan la cultura del norte de México, creando una pieza que refleja una conexión profunda y personal con la ciudad.

¡LOS LLEVARÁ EN SU PIEL! 🖋️💙



Sergio Canales se tatuó el Estadio BBVA, el Cerro de la Silla, un maguey y un oso. ⛰️🧸



Monterrey ya forma parte de su historia.



📸 Missa de León pic.twitter.com/rbdpbN3646 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 5, 2026

El legado de Canales en Rayados

Sergio Canales llegó a la Liga MX como un fichaje estelar procedente del futbol europeo y no tardó en asumir un rol de liderazgo en el equipo. Su visión de juego, calidad técnica y experiencia internacional lo convirtieron en una pieza fundamental del plantel, participando en competiciones tanto nacionales como internacionales.

Aunque el objetivo de levantar un trofeo no se materializó durante su estancia, el rendimiento constante de Canales fue ampliamente reconocido por la afición. Antes de su partida, el propio jugador admitió que ganar un campeonato con Rayados era una de sus grandes asignaturas pendientes, pero se mostró satisfecho por el esfuerzo entregado y el vínculo creado con la ciudad.