Los naturalizados que vistieron la camiseta de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana vivirá un Mundial 2026 especial no solo por ser sede por tercera vez en su historia, sino también por la presencia de futbolistas naturalizados en su convocatoria final. En el proceso de Javier Aguirre destacan dos nombres que forman parte de los convocados: Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, ambos con experiencia en la Liga MX y actualmente en el futbol europeo y de Medio Oriente.

Álvaro Fidalgo calentando en el Nemesio Diez | MEXSPORT

El fenómeno de los naturalizados en México no es nuevo, debido a que se extiende por casi un siglo. El primer caso registrado fue el de Julio Lores, nacido en Perú, quien defendió a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1935 y 1938, torneo en el que consiguió el título en ambas ediciones.

Primeros casos de naturalizados

En la década de los cincuenta comenzaron a aparecer nombres más constantes. Carlos Blanco Castañón, de origen español, disputó dos Copas del Mundo con México (1954 y 1958), mientras que Jorge Romo, nacido en Cuba, llegó incluso a participar en tres Mundiales con el Tricolor.

También destaca José López Herranz, español de origen, quien tuvo una carrera ligada tanto al futbol europeo como al mexicano. Jugó en equipos como Real Madrid en su etapa en España y en México defendió a clubes como Asturias, América y Real España. Además, tuvo relación directa con el futbol nacional al dirigir a la Selección en procesos mundialistas de los años cincuenta.

Álvaro Fidalgo en el amistoso de la Selección de México contra Portugal | IMAGO 7

El punto de inflexión en los 2000

Tras varias décadas con casos aislados, el inicio de los 2000 marcó un aumento en la presencia de naturalizados. Gabriel Caballero, nacido en Argentina, fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial de Corea-Japón 2002.

Posteriormente, Antonio Naelson “Sinha” se convirtió en el naturalizado con más partidos jugados con el combinado nacional, con 54 partidos y presencia en el Mundial de Alemania 2006. En ese mismo ciclo, Guillermo Franco también tuvo un rol relevante, disputando dos Copas del Mundo (2006 y 2010).

A ellos se sumaron Matías Vuoso, Christian Giménez, Leandro Augusto, Damián Álvarez y Lucas Ayala.

Matías Vuoso festeja un gol en la Copa América | IMAGO7

La nueva generación de naturalizados

En años más recientes, el fenómeno continuó con Rogelio Funes Mori, quien disputó el Mundial de Qatar 2022 tras consolidarse en la Liga MX con Monterrey. También aparece Germán Berterame, con paso por Rayados, aunque no logró entrar en la convocatoria del mundial, a pesar de ser parte del proceso de Javier Aguirre.

En el presente proceso rumbo a 2026, se suman dos nombres: Julián Quiñones, campeón en el futbol mexicano y ya consolidado en el extranjero, y Álvaro Fidalgo, exjugador del América que se encuentra en España.

Rogelio Funes Mori desea volver a la Selección

Un registro limitado en Mundiales

En total, solo ocho futbolistas naturalizados disputaron una Copa del Mundo con México. Entre ellos destacan Jorge Romo, por ser el único con tres participaciones, y más recientemente Funes Mori, quien representó al país en Qatar 2022.

La lista la completan Carlos Blanco Castañón, Gabriel Caballero, Sinha, Guillermo Franco, así como los casos más recientes de Fidalgo y Quiñones.