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Mundial 2026: así funcionará el transporte especial para llegar al Estadio Ciudad de México en la inauguración

Estadio Azteca con su nuevo nombre "Estadio Ciudad de México" l Iliany Aparicio
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:47 - 07 junio 2026
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El Gobierno de la CDMX habilitó rutas especiales de transporte para los aficionados que asistirán al partido inaugural. El servicio Ride operará desde distintos puntos de la capital con viajes redondos y acceso controlado al estadio

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en su recta final y una de las principales preocupaciones de las autoridades capitalinas es garantizar el traslado de miles de aficionados hacia el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del próximo 11 de junio.

Como parte del operativo de movilidad diseñado para la inauguración, el Gobierno de la Ciudad de México implementará el sistema "Ride", un servicio especial de transporte que conectará distintos puntos estratégicos de la capital con las inmediaciones del inmueble de Santa Úrsula.

Todos los cambios son para darle una nueva imagen a las inmediaciones del Estadio Azteca / FB: @ClaraBrugadaM

El operativo comenzará a funcionar desde las 07:00 horas y forma parte de un plan integral que busca reducir el uso del automóvil particular y agilizar los accesos al estadio.

Con más de 80 mil aficionados esperados para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Ciudad de México apostará por un modelo de movilidad especial para evitar el colapso vial en los alrededores del inmueble mundialista.

El Estadio Azteca recibirá su tercera Copa Mundial | Mexsport

¿Cómo funcionará el transporte especial para llegar al estadio?

Mediante redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México ha mostrado cómo los aficionados podrán trasladarse desde distintos puntos de la capital utilizando el servicio especial Ride.

Para quienes viajen desde la zona oriente, el punto de salida será el Palacio de los Deportes, ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Los autobuses tendrán como destino las zonas de Santa Úrsula y Santo Tomás, cercanas al estadio.

El servicio operará con salidas cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas. El costo será de 350 pesos por viaje redondo, permitiendo a los aficionados contar con una alternativa segura y directa para asistir al encuentro inaugural del Mundial 2026.

¿A qué hora y quiénes jugarán el duelo inaugural?

El encuentro que pondrá en marcha la Copa del Mundo enfrentará a México y Sudáfrica dentro de las actividades del Grupo A. El balón comenzará a rodar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970, 1986 y ahora 2026.

Estadio Azteca presumiendo su nuevo nombre para el Mundial 2026 | René Tovar
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