¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazó la posibilidad de que el Cruz Azul construya un nuevo estadio en el Parque Bicentenario, luego de que en días recientes surgieran versiones sobre un presunto acuerdo para desarrollar infraestructura deportiva en ese espacio público ubicado en la zona norte de la capital.

Brugada confirmó que en los próximos días sostendrá una reunión con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, con el objetivo de dialogar sobre el futuro del parque y revisar distintas alternativas ante las especulaciones relacionadas con un nuevo inmueble para el conjunto celeste.

La conversación se da después de que el pasado 4 de febrero, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa de Cruz Azul, se reuniera con la mandataria capitalina para abordar temas estratégicos vinculados con el futuro del estadio del club. Dicho encuentro fue interpretado como un acercamiento institucional para analizar posibles proyectos de infraestructura deportiva en la ciudad.

Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de uniformes a los equipos representativos de las 16 alcaldías de la capital | Gobierno de la Ciudad de México

Rechazo a la privatización del Parque Bicentenario

Tras esa reunión, comenzaron a circular versiones que señalaban que la opción más avanzada para la construcción del nuevo estadio se encontraba en los alrededores del Parque Bicentenario, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Además, se mencionaron otras posibles sedes en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, aunque la alternativa de Azcapotzalco era la que había tomado mayor fuerza.

Sin embargo, este escenario fue descartado por la jefa de Gobierno, quien expresó su desacuerdo con cualquier proyecto que implique la privatización del parque o la restricción del acceso a la ciudadanía.

Nuevo estadio de Cruz Azul tiene posibles ubicaciones | RÉCORD

“Considero que no debemos privatizar un espacio público para un proyecto privado. No se puede excluir a la población de un lugar que utiliza diariamente. Se pueden buscar alternativas para los privados en otros espacios, pero no en un parque público”, afirmó.

Brugada señaló que el Parque Bicentenario debe conservar su carácter como un sitio destinado a la convivencia social, la recreación y el desarrollo de actividades culturales, y que un proyecto de otro tipo modificaría su vocación original.

Negación de rumores y próximos pasos

La mandataria también aclaró que, tras el accidente ocurrido recientemente en el parque, el predio se encuentra actualmente bajo administración del Gobierno federal, y continuará operando como un espacio abierto para el uso público.

“El Parque Bicentenario seguirá siendo un gran espacio para la población. Sería un error aceptar un proyecto que invada esos usos”, sostuvo. Asimismo, Brugada calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto cambio de destino del terreno y subrayó que cualquier propuesta relacionada con el uso del suelo deberá priorizar el beneficio colectivo.

Cruz Azul jugará Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT