Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario

Víctor Velázquez junto con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX | X: @Victor_VelRan
Rafael Trujillo 16:57 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El gobierno de la Ciudad de México habló sobre el futuro estadio de la Máquina

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazó la posibilidad de que el Cruz Azul construya un nuevo estadio en el Parque Bicentenario, luego de que en días recientes surgieran versiones sobre un presunto acuerdo para desarrollar infraestructura deportiva en ese espacio público ubicado en la zona norte de la capital.

Brugada confirmó que en los próximos días sostendrá una reunión con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, con el objetivo de dialogar sobre el futuro del parque y revisar distintas alternativas ante las especulaciones relacionadas con un nuevo inmueble para el conjunto celeste.

La conversación se da después de que el pasado 4 de febrero, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa de Cruz Azul, se reuniera con la mandataria capitalina para abordar temas estratégicos vinculados con el futuro del estadio del club. Dicho encuentro fue interpretado como un acercamiento institucional para analizar posibles proyectos de infraestructura deportiva en la ciudad.

Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de uniformes a los equipos representativos de las 16 alcaldías de la capital | Gobierno de la Ciudad de México

Rechazo a la privatización del Parque Bicentenario

Tras esa reunión, comenzaron a circular versiones que señalaban que la opción más avanzada para la construcción del nuevo estadio se encontraba en los alrededores del Parque Bicentenario, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Además, se mencionaron otras posibles sedes en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, aunque la alternativa de Azcapotzalco era la que había tomado mayor fuerza.

Sin embargo, este escenario fue descartado por la jefa de Gobierno, quien expresó su desacuerdo con cualquier proyecto que implique la privatización del parque o la restricción del acceso a la ciudadanía.

ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Nuevo estadio de Cruz Azul tiene posibles ubicaciones | RÉCORD

“Considero que no debemos privatizar un espacio público para un proyecto privado. No se puede excluir a la población de un lugar que utiliza diariamente. Se pueden buscar alternativas para los privados en otros espacios, pero no en un parque público”, afirmó.

Brugada señaló que el Parque Bicentenario debe conservar su carácter como un sitio destinado a la convivencia social, la recreación y el desarrollo de actividades culturales, y que un proyecto de otro tipo modificaría su vocación original.

Negación de rumores y próximos pasos

La mandataria también aclaró que, tras el accidente ocurrido recientemente en el parque, el predio se encuentra actualmente bajo administración del Gobierno federal, y continuará operando como un espacio abierto para el uso público.

“El Parque Bicentenario seguirá siendo un gran espacio para la población. Sería un error aceptar un proyecto que invada esos usos”, sostuvo. Asimismo, Brugada calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto cambio de destino del terreno y subrayó que cualquier propuesta relacionada con el uso del suelo deberá priorizar el beneficio colectivo.

Cruz Azul jugará Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

Finalmente, indicó que mantendrá el diálogo con la alcaldía correspondiente para revisar posibles alternativas, aunque reiteró que su administración no respalda proyectos que impliquen la privatización de áreas públicas en la Ciudad de México, descartando así al Parque Bicentenario como sede para un nuevo estadio del Cruz Azul.

Últimos videos
Lo Último
17:19 La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
17:09 WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
17:04 Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
17:04 Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
16:57 ¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
16:45 ¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
16:36 Irene Azuela destaca a Salma Hayek como pilar de "Como Agua Para Chocolate"
16:32 ¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres
16:28 Tragedia en Oaxaca: explota ducto de Pemex durante labores de mantenimiento
16:26 Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Contra
10/02/2026
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
Futbol
10/02/2026
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
Contra
10/02/2026
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero