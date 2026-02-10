Ronald Araujo rompe el silencio sobre su ansiedad: 'Estaba jugando con depresión'

El defensor del Barcelona, Ronald Araujo, habló por primera vez sobre su salud mental, en el que explicó que atravesó un periodo complejo que terminó influyendo directamente en su rendimiento deportivo y en su vida personal. El central sudamericano confesó que tuvo un proceso que se extendió por más de un año y medio, tiempo en el que convivió con ansiedad y depresión mientras continuaba compitiendo al más alto nivel del futbol europeo.

Las declaraciones de Araujo se dan en un contexto en el que cada vez más futbolistas profesionales hacen visibles temas relacionados con la salud mental, subrayando que detrás del rendimiento deportivo existe una dimensión humana que también requiere atención y acompañamiento profesional.

Un proceso personal que impactó dentro y fuera de la cancha

Ronald Araujo explicó que su malestar no surgió de manera repentina, sino como resultado de diversas situaciones acumuladas tanto en el ámbito deportivo como en el personal y familiar. El zaguero detalló que durante ese tiempo intentó sobrellevar la situación sin expresar lo que sentía, hasta que reconoció la necesidad de buscar ayuda especializada.

“Era un cúmulo de cosas. Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal.

"No me estaba sintiendo yo y ese momento fue cuando hice clic y dije: algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda. Yo soy de los que se guarda todo para mí, pero también hay que entender que hay profesionales que te pueden ayudar, dar herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones… Necesité levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme”, reveló el defensor sudamericano para Mundo Deportivo.

Araujo vuelve a los entrenamientos con el Barcelona | FCBarcelona

En su relato, Araujo también hizo énfasis en que los futbolistas, pese a la exposición mediática y al éxito profesional, enfrentan emociones y conflictos como cualquier otra persona. El jugador agradeció el apoyo recibido durante el periodo en el que decidió detenerse para atender su salud mental.

“Al final nosotros somos personas más allá de futbolistas. No todo es dinero, no todo es fama. Uno también sufre por las cosas que pasan dentro de la cancha. Somos afortunados por hacer lo que hacemos, sí, pero está la persona, están los sentimientos. Agradezco a la gente porque vi mucho el apoyo en ese tiempo que decidí parar y eso ayuda. Hay que entender que más allá de futbolistas, somos personas”, continuó.

Araujo reveló atravesar un momento complicado | MEXSPORT

Recuperación, apoyo profesional y un nuevo momento deportivo

El central del Barcelona reconoció que, aunque nunca pensó seriamente en abandonar el futbol, sí llegó a cuestionarse diversos aspectos de su carrera al no sentirse en plenitud. La pérdida de disfrute dentro del campo fue una de las señales que le confirmaron que algo no estaba funcionando de manera correcta.

“No pensé en dejar de jugar, pero uno se plantea muchas cosas porque no me sentía yo. Sabía que algo no estaba funcionando, que el rendimiento mío no era adecuado a lo que soy capaz de hacer… Por eso te planteas muchas cosas, pero no fue la idea. Porque yo siempre soñé con jugar al futbol, desde chico.

"Aunque cuando pierdes un poco esa ilusión por las situaciones que pasas, uno se frustra. Yo jugaría al futbol aunque no sea profesional. Lo haría en casa o con mis amigos. Ahora soy un afortunado porque me pagan por hacerlo, pero el futbol prácticamente es mi vida. Cuando ya no disfrutas de eso, sabes que hay un problema”.

Ronald Araujo regresó a las canchas |AP

Actualmente, Araujo señaló que atraviesa una etapa distinta, en la que considera que la parte más difícil ya quedó atrás. El futbolista explicó que el tiempo que se tomó para detenerse fue clave para trabajar con profesionales, así como para apoyarse en su entorno familiar y espiritual, elementos que influyeron positivamente en su recuperación.

“Sentí que ya pasó lo peor de lo peor y ahora veo las cosas de otra manera. El tiempo que paré fue por algo, porque al final pude trabajarlo con profesionales, familiarmente también, espiritualmente, que era lo que necesitaba. Entonces creo que eso me hizo muy bien y hoy me siento una persona totalmente diferente.... Me sentí muy a gusto. Creo que hice un lindo partido. También pude ayudar con el gol y me vino muy bien. Físicamente también me he sentido fuerte. A al final, obviamente cansado, porque llevaba mucho tiempo sin jugar tantos minutos, pero en líneas generales muy, muy contento”, añadió sobre su actuación en Albacete.