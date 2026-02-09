Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona

Joan Laporta en asamblea de socios | FC Barcelona
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:00 - 09 febrero 2026
El directivo culé dimitió ante la Junta Directiva del club para poder postularse en las próximas elecciones de la institución

Joan Laporta ha presentado su renuncia como presidente del club este lunes durante la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Barcelona, sin embargo, no hay que encender alarmas dentro del club blaugrana, pues esto se debe a una cuestión administrativa.que

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona | FC Barcelona

El FC Barcelona entra oficialmente en periodo electoral y el movimiento responde al cumplimiento del los estatutos de la entidad, requisito indispensable para poder concurrir como candidato en los próximos comicios.

MÁS RENUNCIAS EN BARCELONA

Laporta no es el único que abandona su puesto para centrarse en la campaña. Un nutrido grupo de directivos ha seguido sus pasos para integrar la candidatura continuista:

  • Elena Fort (Vicepresidenta del Área Institucional)

  • Antonio Escudero (Vicepresidente del Área Social)

  • Directivos: Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré.

PRESIDENTE INTERINO EN BARÇA

Para garantizar la estabilidad institucional hasta que los socios elijan al nuevo mandatario, la Junta Directiva se ha reconfigurado y se mantendrá en funciones hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza oficialmente el mandato actual.

  • Rafael Yuste: Asume la presidencia del FC Barcelona.

  • Josep Cubells: Vicepresidente y secretario.

  • Alfons Castro: Tesorero.

  • Vocales: Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.

Pese a los cambios, la actividad del club no se detiene. Tras la toma de posesión de los nuevos cargos interinos, la Junta ha proseguido con la reunión ordinaria para abordar los puntos establecidos en el orden del día.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona
