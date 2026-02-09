¿Konnan, fuera de Triple A?

Aunque se retuerzan y les cueste trabajo aceptarlo, en pocos meses WWE ha convertido a la Triple A en un mejor producto, tanto para los aficionados que van a las arenas como para aquellos que lo ven por televisión, con historias mejor desarrolladas, personajes que no pasan desapercibidos para el público y una producción que hace ver cada recinto como si fuera de primer nivel. Es decir, ahora sí podríamos decir que la profesionalización llegó al mundo de la lucha libre mexicana.

Y, a ver, si eso significa para muchos que la Caravana Estelar antes era muy mal manejada, pues... puede ser. Cada quien sacará sus conclusiones. Lo único que sí les puedo contar, mis planchifans, es que en esta nueva etapa de AAA bajo el mando de WWE, alguien que ha perdido poder —y que prácticamente me lo hicieron a un lado— es ni más ni menos que Konnan. Sí, el mismo que por muchos años, y en diferentes etapas, fue luchador y creativo al mismo tiempo, decidiendo las historias, quiénes las protagonizaban y a qué luchadores se impulsaba, o en otras palabras, quien decidía qué sí y qué no se hacía luchísticamente en la Triple A.

Me cuentan que en la función del pasado sábado en Querétaro, Carlos Santiago Espada, nombre real de Konnan, no estuvo presente, así como ha sucedido en las últimas fechas de la Caravana Estelar. Y aunque también tiene que ver con los problemas de salud que arrastra desde hace tiempo, lo cierto es que el cubano es convocado a las juntas de cada lunes y las previas a cada función, opina y puede sugerir, pero las decisiones luchísticas en Triple A están a cargo del Undertaker y su equipo proveniente de WWE. Ya no más Konnan y sus historias como la Legión Extranjera o intervenciones de réferis.

Cuatrero regresa a los cuadriláteros

Cuatrero, a quien hace cerca de un año le otorgaron la libertad bajo amparo tras dos años en prisión preventiva acusado del presunto delito de tentativa de feminicidio contra su expareja Stephanie Vaquer —hoy estrella de la WWE—, regresará al cuadrilátero el próximo 14 de marzo, o al menos así lo anunció la promotora El Cholo de Tijuana, quien incluyó al miembro de la Nueva Generación Dinamita en su cartel para la función que se llevará a cabo en el Centro Cívico de Nueva Aragón, en el Estado de México. En la lucha estelar hará equipo con Hijo del Solitario e Hijo de Máscara Año 2000 para enfrentar a Cibernético, Máximo e Hijo de Black Silver.

Aunque cabe recordar que el proceso legal de Cuatrero continúa abierto y será en este mes de febrero cuando se dé a conocer el dictamen de las autoridades. Hay de dos: el luchador es declarado inocente y libre de cualquier cargo, o tendrá que regresar a prisión, ya con una sentencia interpuesta por el juez.

Caín Velásquez podría salir de la cárcel

Y ya que estamos con eso de los temas legales, ¿recuerdan a Caín Velásquez, el excampeón mundial de la UFC e incluso luchador de WWE y Triple A? Pues en este mes de febrero podría otorgársele la libertad condicional en Estados Unidos, luego de que en marzo del año pasado fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de intento de asesinato, asalto con agravantes y uso de arma de fuego.

‘El Toro’, o también apodado ‘Brown Pride’ —por su tatuaje en el pecho—, en 2022 disparó con un arma de fuego a un hombre y su padrastro, hiriendo únicamente al segundo, aunque sin que corriera riesgo su vida. ¿La razón? El peleador estadounidense, pero de raíces mexicanas, aseguró que el hombre al que intentó atacar sin éxito había abusado sexualmente de su hijo pequeño, por lo que trató de vengarse por su cuenta.