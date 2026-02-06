El reporte Ponce: Fidalgo quiere … El Vasco también

Irónico. Justo cuando Álvaro Fidalgo cumplió el sueño de jugar al fin en España, debutó ya con el Real Betis en Copa del Rey, la FIFA anunció a Doña Fede que el Maguito ya es seleccionable por México, pues se acreditó ya el One Time Switch del ibérico para vestir la verde.

Es una decisión que no tiene marcha atrás, lo que implica que Fida ya eligió jugar con México y desechó la posibilidad de ser llamado por la Furia Roja. Ahora, será cuestión que el Vasco Aguirre decida convocarlo, y para estar seguro, viajará a España para poder hablar con Álvaro. ¿Lo ves en el Mundial con México? Yo sí, ni duda tengo.

MÉXICO TIENE ONCE EUROPEO POR PRIMERA VEZ

Impensable. Tres nuevos fichajes mexicanos en Europa y con esto, México podría armar por primera ocasión un once totalmente de ‘europeos’ en el Mundial, y no suena nada descabellado: en portería con Memo Ochoa (Chipre); los centrales Montes (Rusia) y Vásquez (Italia), por derecha Jorge Sánchez (Grecia) y por izquierda Mateo (Países Bajos), con Edson (Turquía) como líbero. En media cancha, Obed (España) y Fidalgo (España), con Orbelín (Grecia) o Chino Huerta (Bélgica), y arriba Raúl (Inglaterra) y Santi (Italia).

Vaya, no va a pasar, hay varios que no serán titulares, pero no está tan lejano a lo que podemos ver en la inauguración ante Sudáfrica.

BERRINCHE DE PUMA CON CHIVAS POR NIKE

Ardidos. En Guadalajara ya se puede ver en puntos estratégicos publicidad de Nike con las rayas rojiblancas, en clara alusión a que harán el uniforme del Rebaño a partir del próximo verano. Pues esto no ha caído nada bien en Puma, que aún tiene el uniforme de Chivas.

Me contaron que la marca alemana se enojó tanto desde que se enteró el año pasado de que no seguirían con el club tapatío, que dejó de tener un trato de primera con el Guadalajara, mandando lo mínimo necesario, incluso a veces hasta incompleto, algo que ya cansó al Rebaño y ahora no ven la hora de dejar a Puma para que ya entre Nike, en julio del 2026, antes de que termine el Mundial 2026.

SE ADELANTA LA LIGA MX AL MUNDIAL