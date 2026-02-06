PlayStation 5 frena en consolas, pero gana con juegos: ¿se viene una crisis?

PlayStation 5 ya empieza a sentir el paso del tiempo. A casi cinco años de su lanzamiento, la consola de Sony registró una caída en ventas durante el último trimestre de 2025… pero ojo, que la pelea la está ganando con juegos.

La PS5 vendió 8 millones de unidades entre octubre y diciembre de 2025, lo que representa 1.5 millones menos que el mismo periodo en 2024. Nada para alarmarse, según Sony, porque es un comportamiento esperado ante la llegada de nuevos competidores como el Nintendo Switch 2, que salió a la luz en la segunda mitad del año pasado.

Aun así, el músculo de PlayStation sigue firme: 92.2 millones de consolas vendidas desde su estreno, cifras muy cercanas a las que tuvo la legendaria PS4 a estas alturas (94.2 millones), aunque con una diferencia clave: la PS5 cuesta casi el doble (550 dólares vs 300).

La PS5 registró una caída en ventas durante el último trimestre de 2025 / FB: @Latam.PlayStation

Juegos y más juegos: ahí está la mina de oro

Donde sí se puso interesante fue en el terreno de los juegos. Sony reportó ingresos 19% mayores por ventas de software y suscripciones a PS Plus, que le ayudaron a tapar el hueco de las consolas.

Tan solo en el último trimestre, se vendieron 97.2 millones de videojuegos para PS4 y PS5, un incremento de 1.3 millones respecto al año anterior. Y el 76% de esas compras fue en formato digital. La tendencia es clara: los jugadores ya no quieren cajas, quieren clics.

Sony logró vender 97.2 millones de videojuegos para PS4 y PS5 / Latam.PlayStation

El fantasma de la RAM y la IA

¿Y qué pasa con la producción? Sony enfrenta la misma bronca que muchos otros gigantes tech: la escasez de chips de memoria RAM (DRAM), que ahora se están yendo en su mayoría a alimentar las necesidades de la Inteligencia Artificial.

“El panorama será complejo”, admitió Sony, sobre todo porque la firma TrendForce estima que los precios de estos componentes subirán entre 90 y 95% en el trimestre actual.

Las suscripciones a PS Plus le ayudaron a tapar el hueco de las consolas / FB: @Latam.PlayStation

Pese a eso, Sony fue clara: hay stock suficiente para cubrir 2026, y ya negocian con varios proveedores para no quedar fuera del juego.