¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón

Taylor Swift no da paso sin huarache. Tras romperla con The Life of a Showgirl y su bombazo The Fate of Ophelia, la cantante estadounidense vuelve a jugar con las reglas de la industria, y no precisamente con las más tradicionales.

Este 6 de febrero, la estrella pop estrenó su nuevo video musical Opalite —la tercera pista de su duodécimo álbum— con una jugada que sacudió a fans y expertos: el clip no llegó a YouTube, sino que se lanzó primero de forma exclusiva en Spotify y Apple Music… solo para suscriptores premium.

El video de 'Opalite' se estrenó en exclusiva por Spotify y Apple Music / FB: @TaylorSwift

“Opalite” ha acumulado más de 500 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como la segunda más escuchada del disco, después de The Fate of Ophelia, que ya roza los mil millones de streams.

Busca colocarse en la lista de Billboard

Y sí, la movida tiene truco. Según fans y analistas, Swift optó por este “estreno bifurcado” porque YouTube ya no cuenta para Billboard. Al dejar fuera a la plataforma de Google durante los primeros dos días, busca que el empujón inicial de Opalite venga cargado de reproducciones que sí impactan directamente en las listas del Hot 100.

El video saldrá en YouTube hasta el próximo lunes por estrategia de la cantante / FB: @TaylorSwift

“Al privilegiar Apple Music y Spotify en el lanzamiento inicial, Swift busca que la primera ola masiva de reproducciones del 6 de febrero impulse directamente la posición de ‘Opalite’ en las listas de Billboard, maximizando su impacto comercial desde el primer momento”.

En busca de más premios

Aunque el disco completo no entró en la ventana de elegibilidad para los Grammy 2026, todo apunta a que Opalite y The Fate of Ophelia serán las cartas fuertes de Taylor para la próxima entrega.

La idea es colocarse lo antes posible en la lista de Billboard con su nuevo disco / FB: @TaylorSwift