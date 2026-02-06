Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodrygo no estará en el partido contra el Benfica después de ser expulsado

Goes no podrá estar en los duelos ante Benfica | AP
Marcos Olvera García 09:32 - 06 febrero 2026
El delantero brasileño es una nueva baja en el Real Madrid para enfrentar los Playoffs de la Champions League ante Benfica

La fase de liga en la UEFA Champions League ya terminó, misma en donde el Real Madrid perdió su último encuentro frente al Benfica de José Mourinho.

Durante el partido, ya en el tiempo de compensación, los jugadores del Real Madrid le reclamaron al árbitro y Rodrygo Goes vio la tarjeta roja cerca del final del encuentro.

Este viernes el Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA dio a conocer la sanción para el delantero del Real Madrid, el cual estará fuera dos partidos, perdiéndose la serie contra Benfica por el Playoff en la Champions League

Mediante un comunicado en su página web, la UEFA explicó que el motivo por el cual Goes será baja por dos partidos con el Real Madrid, asegurando que "insultó o dirigió lenguaje abusivo a un árbitro".

Rodrygo Goes se une a Jude Bellingham como las bajas que tendrá el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que no podrá contar con el mediocampista inglés por lesión.

Aunque no se sabe cuanto tiempo vaya a pasar fuera de las canchas Bellingham, todo parece indicar que el británico no estará disponible para ningún partido ante el cuadro de Portugal.

Antes del partido de Ida contra el Benfica, el Real Madrid se enfrentará al Valencia y a la Real Sociedad en LaLiga, encuentros donde si podrá contar con Rodrygo Goes.

