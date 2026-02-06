VIDEO: Trump hace publicación racista contra Barack y Michelle Obama y desata indignación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una ola de indignación tras publicar en sus redes sociales un video de corte racista en el que se representa al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios.

Video racista desata polémica en redes sociales

El controvertido clip, compartido el jueves por la noche, promueve acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020.

Hacia el final del video, los rostros de los Obama aparecen superpuestos en los cuerpos de dos simios, en un entorno selvático. La imagen, que dura apenas un segundo, está acompañada por los primeros acordes de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

Esta imagen aparece en el video publicado por Trump/X: @realDonaldTrump

Condena por estereotipos racistas

La publicación evoca un estereotipo racista histórico y ofensivo, que compara a las personas negras con monos, lo que generó una condena inmediata y generalizada por parte de figuras políticas y usuarios en redes sociales.

Desde la Casa Blanca trataron de minimizar las críticas hacia Trump/AP

La Casa Blanca minimiza la polémica

Pese a las críticas, la Casa Blanca desestimó la reacción pública. En un comunicado, la secretaria de prensa Karoline Leavitt calificó el rechazo como una “indignación fingida”.

“Se trata de un video meme de internet que presenta al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de ‘El Rey León’”, afirmó Leavitt.

“Por favor, dejen de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, agregó.

Reacciones políticas contra Trump

Diversas figuras políticas condenaron la publicación. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su rechazo a través de la red social X:

Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ahora.

Los Obama hasta ahora no se han pronunciado públicamente/IG: @barackobama

No es la primera vez que Trump difunde contenido racista

Este no es el primer episodio en el que Donald Trump es criticado por difundir contenido considerado racista en plataformas digitales.

El año pasado, compartió un video aparentemente creado con inteligencia artificial en el que se mostraba a Barack Obama siendo arrestado. Meses después, Trump y miembros de su equipo difundieron imágenes manipuladas del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien calificó públicamente el hecho como racista.