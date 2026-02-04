Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ryan Routh es sentenciado a cadena perpetua por intento de asesinato contra Donald Trump

El proceso judicial estuvo marcado por momentos de alta tensión en la corte./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:32 - 04 febrero 2026
El ataque ocurrió en 2024, durante una actividad pública de campaña en un campo de golf en Florida

Una corte federal de Estados Unidos sentenció este miércoles 4 de febrero de 2026 a Ryan Routh a cadena perpetua más 84 meses adicionales de prisión, tras ser hallado culpable del intento de asesinato contra Donald Trump cuando era candidato presidencial republicano. La sentencia fue dictada por la jueza Aileen Cannon.

Ryan Routh fue sentenciado a cadena perpetua por el intento de asesinato contra Donald Trump ocurrido en 2024./ AP

El ataque ocurrió en 2024, durante una actividad pública de campaña en un campo de golf en Florida, y fue clasificado como un delito federal de máxima gravedad al involucrar a un aspirante a la Presidencia y el uso de armas de fuego.

¿Qué ocurrió en el intento de asesinato contra Donald Trump?

De acuerdo con los registros judiciales, Routh fue detenido cerca del lugar donde se encontraba Trump, portando un rifle. Las autoridades federales lo acusaron de intento de asesinato de un candidato presidencial, además de múltiples delitos relacionados con armas y seguridad federal.

El ataque se registró durante un evento de campaña en un campo de golf en Florida./ AP

El caso avanzó bajo jurisdicción federal debido a la naturaleza del ataque. Durante el juicio, el jurado determinó que existían pruebas suficientes para declararlo culpable de todos los cargos presentados por la fiscalía, lo que abrió la puerta a la pena máxima contemplada por la ley.

El proceso judicial estuvo marcado por episodios de alta tensión. En septiembre, tras conocerse el veredicto, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo dentro de la sala del tribunal, lo que obligó a agentes de seguridad a intervenir de inmediato y retirarlo del recinto.

En la audiencia de sentencia, los fiscales federales señalaron que Routh no mostró arrepentimiento ni asumió responsabilidad por sus actos. En un memorando previo, argumentaron que la gravedad del delito, el riesgo para la seguridad pública y el impacto sobre el proceso democrático justificaban una condena de por vida.

Una jueza federal impuso la pena máxima por tratarse de un delito contra un candidato presidencial./ AP

La jueza Aileen Cannon coincidió con estos argumentos y subrayó que el intento de asesinato de un candidato presidencial representa uno de los crímenes más severos dentro del sistema judicial estadounidense. La pena impuesta incluye cadena perpetua más 84 meses de prisión, conforme a las directrices federales.

Entre los delitos por los que fue condenado se encuentran el intento de asesinato, la posesión y uso ilegal de armas de fuego y otros cargos federales vinculados a la protección de figuras políticas. Estas condenas se acumularon para configurar una de las sanciones más severas previstas por la ley.

La sentencia incluye cadena perpetua más 84 meses adicionales de prisión./ RS
