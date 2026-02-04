Real Betis vs Atlético de Madrid: ¿Cuándo y por dónde ver los Cuartos de Final de la Copa del Rey?

El Real Betis recibirá al Atlético Madrid en un emocionante duelo correspondiente a la Copa del Rey de la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 5 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Benito Villamarín.

¿Cómo llegan Real Betis y Atlético de Madrid al compromiso?

El Real Betis llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los verdiblancos vencieron recientemente al Valencia y también superaron al Feyenoord en la Liga Europa. Sin embargo, cayeron ante el Alavés y frente al PAOK Tesalónica. Previamente, habían derrotado al Villarreal.

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis

Por su parte, el Atlético de Madrid presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros igualaron sin goles ante el Levante sufrieron una derrota contra el Bodoe/Glimt en Champions League y vencieron contundentemente al Mallorca. Anteriormente, empataron con el Galatasaray y derrotaron al Alavés.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Atlético Madrid ha dominado con tres victorias, un empate y una derrota frente al Real Betis. El duelo más reciente se disputó el 27 de octubre de 2025 en LaLiga, donde los colchoneros se impusieron por 0-2 en el Benito Villamarín.

Anteriormente, el Atlético goleó 4-1 al Betis el 18 de mayo de 2025 en el Metropolitano. El único triunfo bético en este periodo llegó el 27 de octubre de 2024, cuando vencieron 1-0 en casa. El 3 de marzo de 2024, el Atlético ganó 2-1 en Madrid, mientras que el 20 de agosto de 2023 igualaron sin goles en Sevilla.

Atlético de Madrid | atleticodemadrid.com

¿Dónde ver Real Betis vs Atlético de Madrid?

Fecha: Jueves 5 de febrero

Hora: 14:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Benito Villamarín

Transmisión: Sky Sports