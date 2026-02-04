Pável Pardo y Emilson, primeros confirmados para el partido de leyendas México vs Brasil

Pável Pardo, exjugador de la Selección Mexicana, y Emilson, exfutbolista brasileño y campeón del mundo en Corea-Japón 2002, fueron presentados como los primeros confirmados para disputar el partido de leyendas entre México y Brasil, que se celebrará el 19 de abril en el Estadio Banorte.

Pavel Pardo en conferencia de prensa | MEXSPORT

¿Qué dijeron Pável Pardo y Emilson?

Durante la conferencia de prensa, ambas figuras coincidieron en que el encuentro trasciende lo deportivo y tiene un enfoque social. Pável Pardo destacó que el objetivo principal es inspirar a las nuevas generaciones y reunir a las familias alrededor del futbol.

“Este es un tema deportivo, pero también social, donde tenemos que llegar a los corazones de los niños y donde tenemos que invitar a las familias a este encuentro de leyendas”, expresó el exmediocampista mexicano.

Pardo recordó que muchos de los jugadores que hoy son considerados leyendas alguna vez fueron niños con un sueño, y subrayó la responsabilidad que implica representar la historia del futbol mexicano. “De niños teníamos un sueño, fuimos jugadores profesionales y hoy nos hemos convertido en este tipo de leyendas. Eso conlleva una responsabilidad, representando a todos mis compañeros de la selección mexicana”, afirmó.

Rivalidad de México y Brasil

Además, resaltó la histórica rivalidad entre México y Brasil, una rivalidad que, dijo, siempre ha estado acompañada de respeto y amistad. “Siempre ha sido una rivalidad México-Brasil, pero también una amistad, y eso es lo que une a dos pueblos a los que les apasiona el futbol”, añadió.

Por su parte, Emilson enfatizó el valor histórico y cultural del proyecto Brasil Legends, impulsado por la Confederación Brasileña de Futbol. “Esta es una edición muy especial. Recordamos a la selección de 1970, a Pelé, a Carlos Alberto, una generación que forma parte de la historia del futbol, no solo de Brasil, sino también de México”, señaló.

Pavel Pardo durante un evento de la Bundesliga en México

El exseleccionado brasileño explicó que el objetivo del proyecto es llevar más que un partido a distintos países. “Queremos traer no solo la parte deportiva, sino también la historia, la identidad y la cultura del futbol brasileño, algo que queremos compartir con la gente de México”, comentó.

Emilson también destacó el respaldo institucional para la realización del encuentro y la nueva responsabilidad que asumen como exjugadores. “Hoy, como leyendas y desde una nueva responsabilidad, trabajamos para formar equipos que representen a grandes nombres históricos y actuales del futbol brasileño y mundial”, concluyó.

El partido de leyendas entre México y Brasil promete ser una celebración del futbol, de su historia y de los lazos culturales que unen a ambas naciones, reuniendo en la cancha a figuras que marcaron época y que hoy buscan seguir inspirando fuera de ella.