Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pável Pardo y Emilson, primeros confirmados para el partido de leyendas México vs Brasil

Pável Pardo en gala | IMAGO7
Aixa Salinas Castillo 15:11 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Durante la conferencia de prensa, ambas figuras coincidieron en que el encuentro trasciende lo deportivo

Pável Pardo, exjugador de la Selección Mexicana, y Emilson, exfutbolista brasileño y campeón del mundo en Corea-Japón 2002, fueron presentados como los primeros confirmados para disputar el partido de leyendas entre México y Brasil, que se celebrará el 19 de abril en el Estadio Banorte.

Pavel Pardo en conferencia de prensa | MEXSPORT

¿Qué dijeron Pável Pardo y Emilson?

Durante la conferencia de prensa, ambas figuras coincidieron en que el encuentro trasciende lo deportivo y tiene un enfoque social. Pável Pardo destacó que el objetivo principal es inspirar a las nuevas generaciones y reunir a las familias alrededor del futbol.

“Este es un tema deportivo, pero también social, donde tenemos que llegar a los corazones de los niños y donde tenemos que invitar a las familias a este encuentro de leyendas”, expresó el exmediocampista mexicano.

Pardo recordó que muchos de los jugadores que hoy son considerados leyendas alguna vez fueron niños con un sueño, y subrayó la responsabilidad que implica representar la historia del futbol mexicano. “De niños teníamos un sueño, fuimos jugadores profesionales y hoy nos hemos convertido en este tipo de leyendas. Eso conlleva una responsabilidad, representando a todos mis compañeros de la selección mexicana”, afirmó.

Rivalidad de México y Brasil

Además, resaltó la histórica rivalidad entre México y Brasil, una rivalidad que, dijo, siempre ha estado acompañada de respeto y amistad. “Siempre ha sido una rivalidad México-Brasil, pero también una amistad, y eso es lo que une a dos pueblos a los que les apasiona el futbol”, añadió.

Por su parte, Emilson enfatizó el valor histórico y cultural del proyecto Brasil Legends, impulsado por la Confederación Brasileña de Futbol. “Esta es una edición muy especial. Recordamos a la selección de 1970, a Pelé, a Carlos Alberto, una generación que forma parte de la historia del futbol, no solo de Brasil, sino también de México”, señaló.

Pavel Pardo durante un evento de la Bundesliga en México

El exseleccionado brasileño explicó que el objetivo del proyecto es llevar más que un partido a distintos países. “Queremos traer no solo la parte deportiva, sino también la historia, la identidad y la cultura del futbol brasileño, algo que queremos compartir con la gente de México”, comentó.

Emilson también destacó el respaldo institucional para la realización del encuentro y la nueva responsabilidad que asumen como exjugadores. “Hoy, como leyendas y desde una nueva responsabilidad, trabajamos para formar equipos que representen a grandes nombres históricos y actuales del futbol brasileño y mundial”, concluyó.

El partido de leyendas entre México y Brasil promete ser una celebración del futbol, de su historia y de los lazos culturales que unen a ambas naciones, reuniendo en la cancha a figuras que marcaron época y que hoy buscan seguir inspirando fuera de ella.

Pável Pardo en la ceremonia del Salón de la Fama del futbol mexicano | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia