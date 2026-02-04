Uros Durdevic: La nueva apuesta de gol de Rayados para el 2026

Uroš Đurđević se convierte en nuevo delantero de Rayados de Monterrey, reforzando la ofensiva albiazul de cara a los próximos compromisos. El atacante llega procedente del Atlas, equipo con el que dejó una huella importante en la Liga MX y donde recientemente se coronó campeón de goleo en el Clausura 2025, tras marcar 12 tantos.

REMPLAZO DE BERTERAME

La llegada del serbio-montenegrino responde a la necesidad de Rayados de cubrir la salida de Germán Berterame, por lo que Đurđević arriba con la misión clara de aportar goles y liderazgo en el ataque. Todo apunta a que el delantero será el referente ofensivo y titular del equipo regiomontano, gracias a su experiencia y efectividad frente al arco.

Aunque es nacido en Serbia, Đurđević cuenta con nacionalidad de Montenegro y ha representado a dicha selección en 12 ocasiones a nivel internacional. Su perfil combina potencia física, movilidad y olfato goleador, cualidades que lo llevaron a destacar en el futbol mexicano durante su etapa con los rojinegros.

DESEMPEÑO CON ATLAS

Con Atlas, el atacante disputó un total de 49 partidos oficiales, en los que logró anotar 20 goles, números que llamaron la atención de la directiva de Rayados y que respaldan su fichaje como una apuesta fuerte para la ofensiva.

A lo largo de su carrera profesional, Uroš Đurđević acumula 469 partidos disputados, con un saldo de 164 goles y 32 asistencias, cifras que reflejan su constancia y capacidad para marcar diferencia en distintas ligas y contextos.

En su trayectoria, el delantero ha militado en diversos clubes de Europa y México, entre los que destacan Atlas, Real Sporting de Gijón, Partizan, Rad Belgrado, Olympiacos, Vitesse y Palermo, sumando experiencia en torneos de alto nivel competitivo.