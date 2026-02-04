Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?

El Club Xelaju recibirá al Monterrey en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026 , desde el Estadio Cementos Progreso . Este enfrentamiento promete ser un interesante duelo entre el equipo guatemalteco y el conjunto mexicano, ambos buscando avanzar en el prestigioso torneo continental.

El Club Xelaju llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los guatemaltecos vienen de conseguir una importante victoria por 2-0 frente a Comunicaciones FC en la Liga Nacional. Anteriormente, sufrieron una derrota por 1-0 ante CSD Municipal y empataron 1-1 con Antigua Guatemala. Lograron una contundente victoria por 4-0 contra Aurora FC, pero antes habían caído por 2-0 frente a Antigua Guatemala. Por su parte, Monterrey presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los mexicanos igualaron 2-2 con Tijuana en su partido más reciente de la Liga MX, tras haber conseguido dos victorias consecutivas: 1-5 contra Mazatlán y 0-2 frente a Necaxa. Sin embargo, sufrieron dos derrotas consecutivas ante Toluca, por 0-1 y 3-2.