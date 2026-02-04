Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?

Xelaju vs Monterrey CONCACAF Champions Cup Ida I RÉCORD
Aldo Martínez 00:12 - 04 febrero 2026
Club Xelaju y Monterrey se enfrentarán en el Estadio Cementos Progreso por la Liga de Campeones de la CONCACAF

El Club Xelaju recibirá al Monterrey en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026, desde el Estadio Cementos Progreso. Este enfrentamiento promete ser un interesante duelo entre el equipo guatemalteco y el conjunto mexicano, ambos buscando avanzar en el prestigioso torneo continental.

Monterrey en el Clausura 2026 | IMAGO7

El Club Xelaju llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los guatemaltecos vienen de conseguir una importante victoria por 2-0 frente a Comunicaciones FC en la Liga Nacional. Anteriormente, sufrieron una derrota por 1-0 ante CSD Municipal y empataron 1-1 con Antigua Guatemala. Lograron una contundente victoria por 4-0 contra Aurora FC, pero antes habían caído por 2-0 frente a Antigua Guatemala. Por su parte, Monterrey presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los mexicanos igualaron 2-2 con Tijuana en su partido más reciente de la Liga MX, tras haber conseguido dos victorias consecutivas: 1-5 contra Mazatlán y 0-2 frente a Necaxa. Sin embargo, sufrieron dos derrotas consecutivas ante Toluca, por 0-1 y 3-2.

Martial con Rayados | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Xelaju vs Monterrey?

  • FECHA: Miércoles 4 de febrero

  • HORA: 19:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Cementos Progreso

  • TRANSMISIÓN: FOX

Rayados ya jugó en Ontario | MEXSPORT
